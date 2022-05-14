 

Меркель изъявила желание возглавить Калининградскую область

14.05.2022, 20:51, Разное
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В ходе политического ток-шоу Maybrit Illner на немецком телеканале ZDF эксперты вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудили новые границы Европы, которые образуются после установления нового мирового порядка. Политик проанализировала два развития сценария: победу НАТО и Евросоюза и победу России.

«Не сочтите за симпатии к Путину, но я бы предпочла победу России. Я – представитель старых элит, и банкиры меня не допустят к власти, придётся довольствоваться скромной пенсией. А вот в ином случае я согласна на должность губернатора Калининграда, простите Кёнигсберга. Специфику этого региона я знаю», – заявила она. 

Помимо этого, политик развеяла слухи относительно наличия у неё российского гражданства.

«Это глупость. Её написал какой-то русский сатирический сайт, а вы растиражировали. Впрочем, я не удивлена. Немецким СМИ сегодня совсем нельзя верить, даже при ГДР такой оголтелой пропаганды не было», – резюмировала Меркель. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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