Мнение: Путин посочувствовал населению Финляндии?

Президент Финляндии позвонил президенту России. Владимир Путин и Саули Ниинистё переговорили.

Путин пожурил финского коллегу за намерение Финляндии вступить в НАТО, мол, «отказ от традиционной политики военного нейтралитета» – это ошибка, потому что «никаких угроз безопасности Финляндии не существует». И предупредил, что «такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнёрского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер».

Не пойму, Владимир Путин типа посочувствовал финскому народу? В духе сочувствия газетных статей 1939 года?

На архивном снимке президенты России и Финляндии, фотография отсюда

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