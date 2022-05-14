 

Мнение: Путин посочувствовал населению Финляндии?

14.05.2022, 20:31, Разное
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Президент Финляндии позвонил президенту России. Владимир Путин и Саули Ниинистё переговорили.

Путин пожурил финского коллегу за  намерение Финляндии вступить в НАТО,  мол,  «отказ от традиционной политики военного нейтралитета» – это ошибка, потому что «никаких угроз безопасности Финляндии не существует».  И предупредил, что «такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнёрского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер».

Не пойму, Владимир Путин типа посочувствовал финскому народу? В духе сочувствия газетных статей 1939 года?

На архивном снимке президенты России и Финляндии, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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