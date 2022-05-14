 

Американская пара подожгла себя на свадебной церемонии

14.05.2022, 20:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американцы Гейб Джессоп и Эмбер Бамбир подожгли себя во время свадьбы, жених и невеста пригласили для трюка команду профессионалов.

Подошли к исполнению трюка молодожены со знанием матчасти – они сами каскадеры и пригласили помочь команду профессионалов. Познакомилась огненная парочка, кстати, на сьемках, они успели поработать в таких фильмах как «Йеллоустоун» и «Реинкарнация», пишет «Комсомольская правда».

Ранее необычная свадебная церемония прошла в Бразилии, там женщина решила выйти замуж за саму себя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02.22 / 24 канал – Чехия бесплатно передаст ВСУ боеприпасы на фоне агрессии России

24.10.20 / Оперштаб по борьбе с коронавирусом обозначил позицию по закрытию границ России

04.07.20 / Бренд Nissan вывел на тесты рамный внедорожник Terra

30.08.21 / Минск заявил о желании США погрузить Россию в «пучину тлеющих конфликтов»

25.08.20 / Тихановская назвала протесты в Белоруссии «мирной революцией»

12.11.21 / В ЕС рекомендовали сертифицировать еще два препарата для лечения COVID-19

14.04.22 / Вакцину для животных от COVID-19 «Карнивак-Ков» запатентовали в России

18.12.20 / “Натусик”. Могилевская презентовала совместный клип с украинскими тиктокерами. Видео

17.06.21 / Байден заявил о готовности РФ помочь США с Афганистаном и Ираном

12.12.21 / Зеленский попросил уволить попавшего в скандал замминистра МВД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика