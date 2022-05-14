Мнение: Чем взрывы отличаются от “хлопков”

Познавательная страничка. Чем взрывы отличаются от пресловутых "хлопков".

Краткий терминологический ликбез для делателей СМИ и прочих популярных блогеров.

В наше судьбоносное время мир звуков обитателей приграничных областей дополнился доселе неведомыми обывателю громкими акустическими явлениями, которым каждый пишущий в Сеть старается дать им названия, сообразно своему пониманию «что это было». Я искренне полагаю, что вся эта путаница с «взрывами», «хлопками», «бахами» происходит ровно от того, что люди применяют термины, смысла которых до конца не понимают. Что в 90% случаев приводит к разгону хайпа до федерального уровня, зачастую созданию совершенно излишней паники и прочему сетевому «хайпожорству» и «мемотворчеству». Данный текст — попытка терминологической систематизации современных громких звуковых явлений.

Начнем по-порядку, не станем изобретать колесо и применим устоявшиеся расшифровки терминов.

Взрыв — быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением большого количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна.

Взрыв — быстропротекающий физический или физико-химический процесс, проходящий со значительным выделением энергии в небольшом объёме за короткий промежуток времени и приводящий к ударным, вибрационным и тепловым воздействиям на окружающую среду вследствие высокоскоростного расширения продуктов взрыва.

Исходя из этих определений именно взрывом можно называть разрыв снаряда, авиабомбы, гр

Гранаты всех типов, мины всех типов, головной части ракет и т.п., всего того, в котором есть соответствующие взрывчатые вещества. Кроме того этот термин применим к мгновенному разрушению емкостей со сжатыми газами, ядерным реакциям (не дай Бог), детонациям больших объемов химических веществ или горючих смесей (взвесей) в воздухе (например взрывы на мукомольных заводах).

Отдельно нужно остановиться на термине, уже рефлекторно вызывающем просто шквал едких комментариев у определенного сорта завсегдатаев в Сети — Хлопок.

На самом деле это совершенно обычный технический термин, в документальных описаниях пожарной опасности смесей газов имеются три вида опасностей: вспышка, хлопок и взрыв.

При вспышке увеличение давления продуктов сгорания (газа) практически не происходит. Газ быстро сгорает, ярко освещая всё вокруг.

При хлопке газа уже возникает повышение давления. Оно вызывает звуковые эффекты, но разрушений при этом не наблюдается.

Взрыв газа отличается от «хлопка» большей скоростью распространения фронта пламени и резким возрастанием давления, которое может стать причиной разрушения технологического оборудования и строительных конструкций.

Давайте мы с вами будем предельно честны и справедливы, зачастую сразу после происшествия (особенно если сам находишься далеко от места событий), нет полной и достоверной информации, что именно произошло, нанесен ли и, если нанесен, то какой именно ущерб. Это могут сказать только соответствующие компетентные органы и то спустя некоторое время. В первое же время есть только наличие услышанного кем-то громкого звукового эффекта, зачастую непонятно где и непонятно от чего. Именно поэтому, а совершенно не потому, что им запрещено использовать слово «взрыв», сначала все ответственные лица и употребляют термин «хлопок».

Необходимо обязательно отметить и следующие факторы, о которых многие, не связанные с летной деятельностью не догадываются.

Первый — звук в воздухе распространяется намного дальше и с намного меньшими потерями в громкости, чем на земле. Для звуковых волн просто нет препятствий о которые бы они гасились и отражались, потому например, паря в небе можно спокойно разговаривать с другим человеком, который находится на большом удалении от вас. Это вам подтвердит любой парашютист или воздухоплаватель. Но это же затрудняет наблюдателю, находящемуся на Земле, определение даже приблизительного расстояния до источника звука. Его опыт подсказывает, что так «бахнуть» могло только где-то совсем рядом, «аж сигналки сработали», а на самом деле источник отстоит на километры как по вертикали, так и в горизонтальной проекции.

Второй — земной наблюдатель без должного опыта крайне редко определяет истинное расстояние до какого-то объекта, который он видит в небе. Будь-то следы от него, или сам объект. Просто нет визуальных, знакомых ориентиров, которые служат подсказками вашему мозгу в обычных условиях для решения этой задачи. Кроме того мало кто представляет размеры самого объекта, до которого он пытается определить дистанцию. Я весьма часто сталкивался с этим феноменом в повседневной практике воздухоплавания, особенно у новичков или людей сторонних.

Потому если кто-то вдруг видит дымный след от работы двигателя ракеты ПВО, потом облачко от разрыва её БЧ и, несколько попозже, слышит сам звук пуска ракеты и воздушный взрыв, то единственный способ более-менее определить расстояние от вас до этого самого взрыва — это секундомер в руку и две отсечки — когда визуально появился разрыв и когда к вам дошел звук от него. А потом умножать полученные секунды на 340, примерно. Получите расстояние в метрах по прямой до самого облачка. Имейте ввиду, что у этого расстояния есть вертикальная проекция (высота) и горизонтальная (дальность). И, скорее всего, это расстояние будет весьма далеко от стандартного «та вот щас тока что прямо над городом (домом, селом, поселком) бабахнуло».

Следующие звуковые и визуальные эффекты, которые порождают просто мегатонны всевозможных версий, терминологической путаницы, устойчивых заблуждений и попыток разгона паники, связаны с ратной работой над территорией области разнообразных летательных аппаратов ВКС России. Кроме весьма громких и внезапных звуков, жители городов и поселков наблюдают после них в ночном небе всевозможные «огоньки», «вспышки», «НЛО» и пр., в дневное время Сеть наполняется комментариями о «дымных следах», «работе ПВО», «пусках ракет», причем как «по самолету» так и «с самолета», «инверсионных следах», «кругах», «кольцах» и пр. Ну и, конечно же как без этого, «мощных взрывах прямо над головой».

Давайте разбираться по-порядку. Если вы увидели в небе конденсационный след ЛА ( «инверсионный» — неправильное название), то должны понимать, что в теплое время года он образуется в верхних слоях тропосферы, а это высоты 9 — 12 километров над уровнем моря, что точно совсем не «рядом» с вами. Образуется он из-за повышения влажности воздуха, когда к атмосферному водяному пару добавляется водяной пар, содержащийся в отработанных газах авиационного двигателя. Потому мы и видим его сразу за двигателями, так можно легко определить сколько их у данного самолета. По мере остывания этих газов, избыточный водяной пар конденсируется и становится видимым, потому след всегда чуть «оторван» от самолета. Образованию конденсационного следа также способствуют и центры конденсации в виде частиц не сгоревшего или не полностью сгоревшего (сажа) топлива.

Если самолет маневрирует в горизонтальной плоскости, то его след будет повторять траекторию полета, если еще и в вертикальной (маневрировать по высоте), то след может из «плавного» стать «рваным», поскольку на разной высоте скорость и направление движения воздушных масс может различаться весьма существенно.

Самолеты, которые мы можем наблюдать над нашей областью, могут быть как «дозвуковые», скорость которых не превышает скорость звука, так и «сверхзвуковые», которые способны скорость звука превышать, порой на весьма существенные величины. С последними и связаны те самые громкие звуковые явления которые вызывают переполох у обывателя. А дело тут вот в чем.

При обтекании сверхзвуковым воздушным потоком самолета на его передней кромке образуется ударная волна (иногда и не одна, в зависимости от формы планера самолета), называемая еще «скачком уплотнения».

Распространение ударной волны, вызванной сверхзвуковым самолётом. Жёлтая линия — след ударной волны на земле. Снаружи конуса ударной волны (а на земле — перед жёлтой линией) самолёт не слышен.

Когда эта волна достигает наблюдателя, находящегося на земле, он слышит громкий звук, похожий на взрыв. Очень распространенным и весьма стойким заблуждением, которое не имеет ничего общего с действительностью, является мнение, будто бы это следствие достижения самолётом скорости звука, или «преодоления звукового (сверхзвукового) барьера». На самом деле, в этот момент мимо наблюдателя проходит ударная волна, которая постоянно сопровождает самолёт, движущийся со сверхзвуковой скоростью. Еще раз — этот самолет уже летит на сверхзвуковой скорости, а не только что «перешел» на нее и ваших ушей в этот момент достиг фронт ударной волны (или скачок уплотнения) от летящего где-то очень высоко и весьма далеко от вас самолета. Обычно сразу после «хлопка» вы можете слышать гул двигателей самолёта, не слышный до прохождения ударной волны, поскольку самолёт движется быстрее звуков, издаваемых им.

Сам переход самолета с дозвуковой на сверхзвуковую скорость не сопровождается никакими единовременными «бабахами», «хлопками», «взрывами» и т.п. На современном сверхзвуковом самолете летчик о таком переходе чаще всего узнает только по показанию приборов.

Потому, исходя из уже поясненной выше терминологии, правильно называть этот звук именно «громким хлопком», а не «взрывом», поскольку никаких разрушений от ударной волны которая постоянно сопровождает самолёт, движущийся со сверхзвуковой скоростью на земной поверхности не происходит, да и сам термин «взрыв» тут абсолютно неуместен по своему смыслу. Справедливости ради надо указать, что если самолет сознательно пройдет со сверхзвуковой скоростью на сверхмалой высоте, то стекла повылетают точно, да и хлипким постройкам несдобровать. Но таким воздушным хулиганством над мирными населенными пунктами и без особой на то необходимости — никто из военлётов заниматься не станет точно. Именно потому на сверхзвуковых скоростях летают на больших высотах.

Есть еще одно расхожее заблуждение, связанное с т.н. «моментом преодоления звукового (сверхзвукового) барьера». Наверняка многие видели подобные фотографии, подписи под которыми гласят, что это и есть он самый, так сказать, визуально.

На самом деле на фото запечатлен так называемый эффект Прандтля-Глоэрта и он никак не связан с мнимым «переходом на сверхзвук». Просто на больших скоростях (дозвуковых, кстати) самолет, двигая перед собой определенную массу воздуха создает сзади некоторую область разрежения. Сразу после пролета эта область начинает заполняться воздухом из близлежащего пространства с естественным увеличением объема и резким падением температуры. Если влажность воздуха достаточна и температура падает ниже точки росы окружающего воздуха, то происходит конденсация влаги из водяных паров в виде тумана. Как только условия восстанавливаются до исходных, этот туман сразу исчезает. Весь процесс этого эффекта достаточно скоротечен.

Пытливые наблюдатели могут заметить, что от самолета с конденсационным следом за ним отделяется нечто, что тоже начинает за собой оставлять собственный след, причем уже по другой траектории. Бывает и так, что по прошествии определенного времени, такой след пропадает. Это то самое, что в сводках Минобороны называется «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования» или «высокоточными ракетами воздушного базирования». Что именно там запустил дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик или сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец я предполагать не берусь, далеко и не видно подробностей. Но одно могу сказать точно, всё происходит в точности по законам физики, как только запущенное снижается на заданную для него высоту — конденсационный след от работы его двигателя пропадает. Ну а на какой высоте высокоточное оружие большой дальности летает вы и сами видели на множестве видеокадров его подлета к намеченной цели.

Теперь по «огонькам» в ночном небе. Тут всё не просто, а очень просто. Согласно комментарию пилота фронтового сверхзвукового истребителя-бомбардировщика — «это наш самолёт отстреливал над Белгородом ППИшки». Поясню что такое ППИ. Это аббревиатура патронов помеховых инфракрасных — они же ЛТЦ (ложные тепловые цели), они же, в просторечии, «тепловые ловушки». Они всегда отстреливаются вместе с другими патронами, противорадиолокационными и даже противолазерными, но «огоньки» в ночном небе — это именно они. Нужно знать, что все эти средства противодействия могут отстреливаться как в ручном режиме, так и в полуавтоматическом или автоматическом, например при облучении самолета наземной станцией сопровождения и подсвета цели ЗРК типа С-300. Одно совершенно точно — никакой угрозы, тем более на такой огромной высоте, они для находящихся на земле не представляют.

С вашего позволения я на этом закончу разбор стандартного набора терминологических заблуждений и сознательно не стану обсуждать всевозможные конспирологические сетевые версии про запуски ракет ОТРК «Искандер» вблизи города, через город или рядом с другими крупными населенными пунктами. Те, кто видел запуски этого комплекса даже не воочию, а хотя бы на видео — прекрасно понимает почему.

Хочу лишь добавить следующее. На ваши сетевые ресурсы наверняка подписаны какие-то корреспонденты федеральных изданий или новостные телеграм-каналы с большим количеством подписчиков, им нужна региональная повестка, тем более приграничной области с регионом проведения СВО. Они мгновенно берут ваши фотографии и видео с вашими же комментариями про «мощные взрывы в Белгороде», «работу ПВО» и подобные, потом уже на них ссылаются более «солидные» СМИ и — «пошла плясать Белгородская губерния». А на самом деле — просто самолет на сверхзвуке пролетел по своим, ведомым лишь Минобороны делам. И было бы это один раз… но нет, входит в систему уже. Как-то тщательнее надо бы к «фактчекингу» подходить, ну мне так кажется.

Знание — сила, дорогие друзья.

С огромным уважением к вам и вашим читателям, –

(с) Вадим Радченко, руководитель Федерации воздухоплавания Белгородской области.

https://vk.com/@aeronaut_ru-kratkii-terminologicheskii-likbez-dlya-delatelei-smi-i-proch – цинк

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