Стало известно, как изменение климата влияет на океанические течения

Международный коллектив специалистов провел исследовательскую работу, в процессе которой изучалось, как климатические изменения влияют на океанические течения.

Исследование проводилось под руководством специалистов из Соединенных Штатов Америки. Эксперты воспользовались глобальной моделью океана, что позволило понять, как повышение температуры поверхности океана влияет на течения. Выяснилось, что изменение климата делает верхние слои менее плотными, что создает контраст между более глубокими холодными водами и теплыми верхними.

Все это приводит к тому, что течения начинают двигаться быстрее и становятся более узкими. В глобальном масштабе это в скором времени может привести к нарушению процессов переноса питательных веществ и микроорганизмов из одних морей в другие.