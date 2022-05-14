 

В Сети высмеяли поведение Джонсона во время исполнения гимна Украины

14.05.2022, 19:00, Новости дня
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На видео, которое опубликовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в соцсетях, политик с задумчивым видом слушает украинский гимн в исполнении 11-летней девочки, слегка раскачиваясь и непрерывно смотря вдаль.

«Он думает: сэндвич с индейкой или ветчиной на ланч?» – предположил интернет-пользователь Martin_BELfast, передает РИА «Новости».

«Здорово, да. Возможно, теперь надо спеть песню о том, почему наши счета за энергию удвоились», – посоветовал Will Carpenter.

«Очень жаль, что вы не можете проявить достоинство, расчесав волосы, застегнув пиджак и хотя бы притворившись, что вам интересно. Вместо того чтобы мечтать о куске сыра из холодильника и, что еще важнее, о бутылке кларета, чтобы запить его», – возмутился metabourke.

 

«Твое лицо, когда понял, что лекарство для кишечника не сработало», – объяснил реакцию Джонсона Rob Smith.

«Выглядишь немного смущенным, приятель. Это потому что вина не было?» – поинтересовался Lewis Sutton, припомнив Джонсону нашумевшие вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна.

Ранее читатели британской газеты Daily Express резко высказались против недавнего решения премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона направить Украине дополнительный пакет финансовой помощи в 1,3 млрд фунтов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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