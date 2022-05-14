 

Готовившего теракт на День Победы в ТРЦ Сочи неонациста арестовали

14.05.2022, 19:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Суд в Сочи отправил под стражу сторонника идеологии неонацизма, готовившего террористический акт на День Победы в торгово-развлекательном центре города, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«Центральным районным судом города Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины 1991 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Рассмотрев материалы, суд согласился с доводами следствия и заключил подозреваемого под стражу на срок 1 месяц 29 суток до 12 июля 2022 года включительно», – приводит ТАСС сообщение суда.

Ранее в Сочи задержали неонациста за подготовку теракта в ТРЦ на День Победы. У него изъяли револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, холодное оружие и рукописную схему планируемого преступления.

На допросе, видео которого распространила ФСБ России, задержанный сообщил, что планировал убить более 50 человек из револьвера, а также то, что является сторонником движения «Колумбайн*», признанного террористическим и запрещенного в России.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12.21 / Переговоры России с США прогнозируют на январь — но цели Кремля не ясны

19.09.20 / В ООН заявили об улучшении ситуации в Донбассе

22.12.20 / США ввели санкции против ряда российских и китайских компаний, связанных с военными

08.11.21 / В Беларуси большая группа мигрантов движется к польской границе

01.09.20 / Россия передала боевикам на Донбассе шесть вагонов с боеприпасами – украинская разведка

13.01.21 / Ведущая американского телеканала прервала трансляцию интервью Трампа после слов об “уместном обращении к протестующим”

07.07.21 / CNN – в Индии мошенники вакцинировали солёной водой более 2 тысяч человек

18.06.21 / Эксперт объяснил вето Путина на закон о цитировании фейков в СМИ

12.06.21 / Минтруд назвал сроки обращения за анонсированной Путиным выплатой на школьников

20.03.21 / Жадан вакцинировался от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика