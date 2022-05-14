Готовившего теракт на День Победы в ТРЦ Сочи неонациста арестовали

Суд в Сочи отправил под стражу сторонника идеологии неонацизма, готовившего террористический акт на День Победы в торгово-развлекательном центре города, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«Центральным районным судом города Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины 1991 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Рассмотрев материалы, суд согласился с доводами следствия и заключил подозреваемого под стражу на срок 1 месяц 29 суток до 12 июля 2022 года включительно», – приводит ТАСС сообщение суда.

Ранее в Сочи задержали неонациста за подготовку теракта в ТРЦ на День Победы. У него изъяли револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, холодное оружие и рукописную схему планируемого преступления.

На допросе, видео которого распространила ФСБ России, задержанный сообщил, что планировал убить более 50 человек из револьвера, а также то, что является сторонником движения «Колумбайн*», признанного террористическим и запрещенного в России.

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