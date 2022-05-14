В Минобороны опровергли фейк о сбитом вертолете Ка-52 украинскими военными

Минобороны РФ разоблачило фейк украинских СМИ о том, что ВСУ сбили вертолет Ка-52 в Харьковской области.

Пост о фейке со сбитым вертолетом Минобороны разместило у себя в Telegram-канале.

«Украинские СМИ и соцсети использовали архивное фото вертолета Ка-52, потерпевшего крушение в 2013 году в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы. Тогда из-за технической неполадки пострадали два пилота. Их оперативно доставили в больницу», – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны заявили, что использование архивных фото и видео уже давно стало визитной карточкой украинских телеграм-каналов, и попросили быть внимательными и проверять информацию.

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