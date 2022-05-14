 

В Минобороны опровергли фейк о сбитом вертолете Ка-52 украинскими военными

14.05.2022, 19:00, Новости дня
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Минобороны РФ разоблачило фейк украинских СМИ о том, что ВСУ сбили вертолет Ка-52 в Харьковской области.

Пост о фейке со сбитым вертолетом Минобороны разместило у себя в Telegram-канале.

«Украинские СМИ и соцсети использовали архивное фото вертолета Ка-52, потерпевшего крушение в 2013 году в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы. Тогда из-за технической неполадки пострадали два пилота. Их оперативно доставили в больницу», – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны заявили, что использование архивных фото и видео уже давно стало визитной карточкой украинских телеграм-каналов, и попросили быть внимательными и проверять информацию.

Ранее российские СМИ разоблачили фейк о «братских могилах» на окраинах Мариуполя, где похоронены мирные жители.

Газета ВЗГЛЯД писала о семи главных военных преступлений Украины против жителей Донбасса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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