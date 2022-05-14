 

ФБК*: «Каждая копейка, украденная российским чиновником, помогает Украине»

14.05.2022, 18:31, Разное
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Глава запрещённой экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией» Иван Жданов назвал героями тех российских чиновников, которые расхищают и присваивают бюджетные средства российского бюджета. По его словам, каждая похищенная копейка способствует победе Украины в спецоперации на её территории.

Жданов призвал российских чиновников как можно более активно воровать денежные средства, чтобы не допустить их использования для финансирования операции на территории Украины. Он пообещал, что после приходов к власти ФБК* представит к наградами чиновников, которые своими действиями подрывали российскую экономику, и будет «более благосклонно» относиться к их зарубежным счетам, имуществу и необъяснимым доходам.

«Не надо путать плохую коррупцию, в которой погряз Путин и его окружение, и хорошую демократическую, которая помогает Украине. Нас часто спрашивают, почему у нас нет ни одного расследования про Чубайс. Неужели мы не знали, что он украл? Конечно, знали. Но он украл что надо и у кого надо, и в конечном итоге дело прекрасной России будущего от этого выиграло. Так что не нужно путать тёплое с мягким и грести всех под одну гребёнку», – объяснил Жданов.

 *запрещённая экстремистская организация «Фонд борьбы с коррупцией»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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