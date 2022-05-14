На сайте правительства Франции по ошибке появилась публикация о его отставке

На сайте правительства Франции по ошибке сообщили об отставке всех министров.

«Премьер-министр Жан Кастекс подал заявление об отставке своего правительства президенту республики Эммануэлю Макрону», – говорится в сообщении радио Franceinfo, которое больше часа оставалось на странице сайта, передает РИА «Новости».

Отмечается, что произошедшее – это «ошибка обработки информации». Сайт имеет режим «перестановка», который готов к активации при любых обстоятельствах, а сообщение об отставке стало результатом активации этого режима.

Как отметил источник в правительстве, аутентичными являются только пресс-релизы.

Ранее сообщалось, что глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус ошибся, объявляя на инаугурации Эммануэля Макрона число голосов, которые тот набрал во втором туре президентских выборов.

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