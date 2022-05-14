Красавица и сморчок – Личное мнение

Иногда в этом мире рождаются удивительно красивые женщины. Такие, как, например, 23-летняя «Мисс Парагвай» Надя Феррейра.



Фото: Соцсети

Надя — апофеоз женской красоты, реально роскошная девка — зачем-то выходит замуж за бывшего мужа Дженнифер Лопес.

Вот после этой новости у меня минут пять в голове была одна нецензурная лексика. Ни одного порядочного слова не проскочило.

Марк Энтони и в лучшие-то годы был сморчком, а сейчас — вообще какой-то жухлый хиппующий дедок. Смотрится, на мой взгляд, убого. Особенно — на фоне своей Нади, которой он на 30 лет старше.



Фото: Соцсети

Смотрю я на эту пару — и никак не могу понять: зачем он Наде понадобился?

Из-за денег? Так у него их не так и много: 80 миллионов долларов всего. Из-за славы? Так Энтони — селебрунишка категории «С». Не Пол Маккартни и даже не середнячок Бен Эффлек, если уж на то пошло.



Фото: Соцсети

Кстати, зачем Дженнифер сдался этот потрёпанный алкоголик Аффлек, я понимаю: у неё сильно развит комплекс «Женское счастье — был бы милый рядом».

Ни сотни миллионов долларов, ни всемирная слава, ни почтенный возраст не помогли тётушке Лопес избавиться от вколочённых в неё в детстве установок на цепляние за мужские штаны.

Понимаю. Не осуждаю. Даже где-то сочувствую.

Но Феррейра-то молодая девчонка: высокая, классная, великолепная. А мысли — такие же, как у бабки Лопес, родившейся в прошлом веке в неблагополучном районе трущоб.

Жаль, конечно. Очень жаль.

Не думаю, что сморчок Энтони хотел бы, чтобы его 14-летняя доченька через 9 лет, когда ей чуть перевалит за 20, связалась с таким же дедом.

К чему это я? Ах, да: лапушки, вас, возможно, уже не изменить. Вы так и проживёте жизнь в полной и абсолютной зависимости вашей самооценки от мужиков (надеюсь всё же, что нет).

Но дочерей-то своих вы можете, пусть и не на собственном примере, научить прописным истинам:

1) быть самостоятельной — это круто,

2) быть умной — важнее, чем быть красивой,

3) успех женщины — не в том, чтобы выйти замуж за успешного, а в том, чтобы самой таковой стать.

Если бы мама «Мисс Парагвай» меня читала, то сейчас бы эта красивая девушка строила карьеру, а не шла под венец с тем, кто годится ей в довольно поздние папы.

Какой судьбы вы хотите для своих дочек? Расскажите.

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