Власти Риги сочли возможным отправить памятник освободителям города в Россию

Россия сможет, если захочет, забрать памятник Освободителям Риги после его демонтажа, сообщил вице-мэр города Эдвардс Смилтенс на радиостанции LR4.

«Я думаю, что это вполне возможно. Я не эксперт по монументам, но насколько я понимаю, те монументы, которые снимаются, затем отправляются в специальное место, где они сохраняются, а дальше уже принимается решение, что с ними делать. То есть вполне возможно, что если РФ хочет, то она может забрать этот памятник», – цитирует РИА «Новости» Смилтенса.

По его словам, в ускоренном порядке снос памятника может занять срок от месяца до двух.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил мэру Риги Мартиньшу Стакису обращение, в котором сообщил о готовности принять памятник Освободителям Риги на своей территории.

Рижская Дума приняла решение начать подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника советским воинам.

Напомним, власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными».

Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к памятнику новые букеты.

12 мая парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.

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