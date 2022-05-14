 

Обозреватель Times – помогая Украине, Джонсон надеется отвлечь британцев от «партигейта»

14.05.2022, 15:15, Разное
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Поддерживая правительство президента Украины Владимира Зеленского, британский премьер Борис Джонсон надеется укрепить связи с США, Польшей и странами Балтии, а также отвлечь британцев от «партигейта», пишет обозреватель The Times Джон Кампфнер. Украина с благодарностью принимает помощь, чтобы подтолкнуть другие страны к более активным действиям, но при установлении мира и восстановлении страны всё же обратится к странам ЕС.


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«Великобритания выступает на стороне Украины. Узнайте, как вы можете помочь», — сказано на сайте британского правительства. Однако, как отмечает обозреватель The Times Джон Кампфнер, это не благотворительный призыв, а провозглашение помощи Украине в связи с российской спецоперацией.

Премьер-министр Борис Джонсон указывает на свою «лидирующую роль» в поддержке правительства президента Украины Владимира Зеленского. Он был первым мировым лидером, заявившим, что российский президент Владимир Путин «должен потерпеть поражение»; сейчас он даёт «гарантии безопасности» потенциальным членам НАТО Швеции и Финляндии. Министр иностранных дел Лиз Трасс недавно ещё больше подняла планку, заявив, что Великобритания будет «продолжать идти дальше и быстрее, чтобы вытеснить Россию со всей Украины».

По мнению Кампфнера, правительство Джонсона использует любую возможность, чтобы продемонстрировать, как брексит позволяет Великобритании действовать более оперативно и эффективно. Как сказала Трасс, Великобритания готова «делать вещи по-другому, думать по-другому и работать по-другому… чтобы добиться результата».

К радости британцев, Зеленский неоднократно противопоставлял позицию Великобритании более слабой позиции Германии, учитывая зависимость страны от российских энергоносителей и нерешительность в предоставлении тяжёлого вооружения.

Напротив, Лондон поставил Киеву часть вооружения ещё до вторжения 24 февраля, в том числе противотанковое оружие и ракеты класса «земля — воздух». С тех пор Джонсон пообещал предоставить больше бронетехники, беспилотников и противокорабельных ракет большего радиуса действия. Украина также пользуется данными британской разведки, которая не ошиблась в предсказании ввода российских войск на Украину.

Как полагает автор статьи, британский подход позволяет стране обойти Францию и Германию, укрепить отношения с США и добиться более прочных связей с другими странами, такими как Польша, страны Северной Европы и Балтии. Это также стало «политической находкой» для Джонсона, позволив ему отвлечь внимание британской общественности от внутренних скандалов, в том числе скандала вокруг вечеринок, состоявшихся в резиденции премьера в разгар карантина.  

Кампфнер называет это впечатляющим изменением позиции, учитывая менее славное недавнее прошлое правительства Джонсона. Так, высокопоставленные британские чиновники не признали, что члены правящей Консервативной партии брали российские деньги, а потом препятствовали обнародованию докладов, обличающих их связи с Россией. Кроме того, несмотря на подозрения британцев в том, что именно Москва причастна к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери, а также к неоднократным кибератакам, санкции против российских олигархов были введены лишь после начала спецоперации на Украине.

Эти «двойные стандарты» касаются и политики. Как пишет обозреватель, когда РФ «аннексировала» Крым* в 2014 году, Великобритания поддержала усилия Франции и Германии по урегулированию с Россией и Украиной. Наряду с США, Францией и Россией Великобритания несла ответственность как страна, подписавшая Будапештский меморандум 1994 года, который предоставлял Украине гарантии безопасности в обмен на отказ от советского ядерного арсенала, предпочитая не слышать просьбы Украины о помощи.

Кроме того, Великобритания не стремится предоставить убежище украинским беженцам, несмотря на заявления правительства об обратном.

Но ни о чём из этого Зеленский не упоминает. Помощь Великобритании и громкие высказывания украинский лидер использует, чтобы попытаться подтолкнуть другие страны к более активным действиям. Как пишет Кампфнер в своей статье для The Times, Киев благодарен Лондону за поддержку на начальном этапе, однако там также отчаянно стремятся присоединиться к «заклятому врагу Джонсона» — Евросоюзу. И когда дело дойдёт до установления долгосрочного мира и восстановления своей страны, украинцы обратятся именно к странам ЕС.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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