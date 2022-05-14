Эксперт: Главная причина глобального потепления сегодня – это хозяйственная деятельность СССР

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14.05.2022, 14:51, Разное
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Уполномоченный по вопросам экологии ЕС Шарль Ламье обвинил СССР в подрыве мировой экосистемы.

Как отмечает эксперт, непродуманное развитие промышленности и варварское отношение к природе, являются главной причиной повышения температуры климатической системы Земли.

– Несмотря на то, что СССР распался 30 лет назад, мы до сих пор расхлёбываем последствия советской подрывной деятельности. Москва строила заводы и добывала природные ресурсы без оглядки на природу, и именно это нарушило стабильность мировой экосистемы. Европа и США, напротив, с середины XX века развивали промышленность с учётом экологии, – заявил Ламье.

В ближайшее время в Европарламенте будет создана комиссия, которая даст правовую оценку роли Советского Союза в глобальном потеплении. В случае, если будет установлена прямая причинно-следственная связь между хозяйственной деятельностью СССР и ростом средней температуры на Земле, то любая страна получит возможность обратиться в международный суд для получения компенсации.

Ответчиком по таким делам будет Россия, как государство-правопреемник СССР. По оценкам экспертов, общая сумма исков может превысить один триллион долларов США.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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