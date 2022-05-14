 

Президент Финляндии проинформировал Путина о намерении вступить в НАТО

14.05.2022, 14:45, Новости дня
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Президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Владимиру Путину и проинформировал российского лидера о намерении страны вступить в НАТО в ближайшее время, информирует канцелярия финского главы.

«Президент Ниинисте рассказал президенту Путину о том, насколько фундаментально изменили обстановку в сфере безопасности Финляндии требования РФ в конце 2021 года, направленные на недопущение вступления стран в НАТО, и массированное вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года. Президент Ниинисте объявил, что в ближайшие дни Финляндия примет решение добиваться членства в НАТО», – приводит РИА «Новости» сообщение канцелярии финского главы.

Ниинисте подчеркнул, что еще во время их первой встречи в 2012 году он сказал президенту Путину, что каждая независимая страна отвечает за свою безопасность. По его словам, вступив в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность.

«И в будущем Финляндия хочет правильно и профессионально решать практические вопросы, возникающие в связи с соседством с Россией», – говорится в сообщении.

Также президент Финляндии вновь выразил глубокую озабоченность по поводу человеческих страданий, вызванных конфликтом на Украине, и передал послания об обеспечении эвакуации гражданского населения, сделанные ранее на той же неделе Владимиром Зеленским.

Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для РФ несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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