РФС направит апелляцию в CAS из-за отстранение сборной РФ от матчей Лиги наций

Российский футбольный союз направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд из-за отстранения сборной РФ от матчей Лиги наций, сообщил президент РФС Александр Дюков.

«2 мая было принято еще одно решение, по которому наши клубы и сборные отстраняются от участия в сезоне-2022/23. Мы с этим решением не согласны – соответствующую апелляцию мы направим», – передает слова Дюкова ТАСС.

Ранее апелляции на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на отстранение от еврокубковых турниров подали петербургский «Зенит», московские «Динамо» и ЦСКА, а также «Сочи».

В ближайшее время комитет Российского футбольного союза на заседании подведет итоги прошедшего сезона и рассмотрит формат проведения соревнования на следующий сезон.

«К сожалению, в следующем сезоне российские клубы и сборная отстранены от участия в международных соревнованиях. У нас появляются дополнительные окна, поэтому мы будем рассматривать различные сценарии, которые позволят проводить нашим командам больше игр», – сообщил Дюков.

Одним из вариантов стало проведение Кубка Российской премьер-лиги, но пока преждевременно делать выводы и говорить о том, какой из вариантов является предпочтительным.

Дюков отметил, что рабочая группа завершит работу и представит наработки на исполкоме, после чего будет принято решение.

«Задача рабочей группы – предложить формат проведения внутренних соревнований, который позволил бы сохранить и желательно повысить спортивный уровень турниров и зрительский интерес. После решения задачи рабочая группа может продолжить свою работу», – рассказал он.

Клубы третьего по силе дивизиона чемпионата РФ – Олимп –Футбольной национальной лиги – 2 (ФНЛ-2) – поддерживают идею перехода на систему «весна – осень», и Российский футбольный союз (РФС) рассматривает такую возможность, добавил Дюков.

«Мы собирались реализовать ее, но в связи с новыми обстоятельствами, для того, чтобы проводить какие-то изменения, нам хотелось бы, чтобы ситуация несколько стабилизировалась, нам важно понять, на какие клубы мы можем рассчитывать, какие клубы продолжат существование», – сказал Дюков.

Дюков отметил, что создание ЮФЛ способствует интеграции регионов и профессиональному развитию игроков.

Напомним, 2 мая пресс-служба УЕФА сообщила о том, что сборная РФ не примет участия в Лиге наций сезона-2022/23, молодежная сборная РФ не проведет заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы, женская сборная РФ не выступит на чемпионате Европы 2022 года, а российские клубы – в еврокубках.

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