 

РФС направит апелляцию в CAS из-за отстранение сборной РФ от матчей Лиги наций

14.05.2022, 14:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский футбольный союз направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд из-за отстранения сборной РФ от матчей Лиги наций, сообщил президент РФС Александр Дюков.

«2 мая было принято еще одно решение, по которому наши клубы и сборные отстраняются от участия в сезоне-2022/23. Мы с этим решением не согласны – соответствующую апелляцию мы направим», – передает слова Дюкова ТАСС.

Ранее апелляции на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на отстранение от еврокубковых турниров подали петербургский «Зенит», московские «Динамо» и ЦСКА, а также «Сочи».

В ближайшее время комитет Российского футбольного союза на заседании подведет итоги прошедшего сезона и рассмотрит формат проведения соревнования на следующий сезон.

«К сожалению, в следующем сезоне российские клубы и сборная отстранены от участия в международных соревнованиях. У нас появляются дополнительные окна, поэтому мы будем рассматривать различные сценарии, которые позволят проводить нашим командам больше игр», – сообщил Дюков.

Одним из вариантов стало проведение Кубка Российской премьер-лиги, но пока преждевременно делать выводы и говорить о том, какой из вариантов является предпочтительным.

Дюков отметил, что рабочая группа завершит работу и представит наработки на исполкоме, после чего будет принято решение.

«Задача рабочей группы – предложить формат проведения внутренних соревнований, который позволил бы сохранить и желательно повысить спортивный уровень турниров и зрительский интерес. После решения задачи рабочая группа может продолжить свою работу», – рассказал он.

Клубы третьего по силе дивизиона чемпионата РФ – Олимп –Футбольной национальной лиги – 2 (ФНЛ-2) – поддерживают идею перехода на систему «весна – осень», и Российский футбольный союз (РФС) рассматривает такую возможность, добавил Дюков.

«Мы собирались реализовать ее, но в связи с новыми обстоятельствами, для того, чтобы проводить какие-то изменения, нам хотелось бы, чтобы ситуация несколько стабилизировалась, нам важно понять, на какие клубы мы можем рассчитывать, какие клубы продолжат существование», – сказал Дюков.

Дюков отметил, что создание ЮФЛ способствует интеграции регионов и профессиональному развитию игроков.

Напомним, 2 мая пресс-служба УЕФА сообщила о том, что сборная РФ не примет участия в Лиге наций сезона-2022/23, молодежная сборная РФ не проведет заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы, женская сборная РФ не выступит на чемпионате Европы 2022 года, а российские клубы – в еврокубках. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.22 / На Донбассе возможна провокация боевиков со стрельбой и взрывом – Центр стратегических коммуникаций Украины

21.05.21 / Общество: Россиянам открыли новый формат получения знаний

05.03.22 / «Один из хороших республиканцев» отказался подписывать резолюцию в поддержку Украины

14.01.21 / «Мужественнее Трампа» – CNN поставил в пример экс-президентов, обвинённых в расизме

18.08.21 / В Нигере убили почти 40 человек во время полевых работ

08.12.20 / Жители поселка Совхоз имени Ленина вышли на акцию против Грудинина

14.09.20 / Навальный отключен от ИВЛ и начал вставать с постели

23.04.21 / ГИБДД подготовила новый список штрафов

22.08.20 / Модель BMW M5 может стать мощным электрическим седаном

14.08.20 / Пьяный водитель сбил трех девочек на тротуаре в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика