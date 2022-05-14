 

Путин высказался по поводу вступления Финляндии в НАТО

14.05.2022, 14:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности нет, сообщил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин и Ниинисте обсудили ситуацию на Украине. Президент РФ указал финляндскому лидеру, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены из-за незаинтересованности украинской стороны в серьезном и конструктивном диалоге.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Владимиру Путину и проинформировал российского лидера о намерении страны вступить в НАТО в ближайшее время.

Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для РФ несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10.21 / За последние сутки в Украине больше всего прививок от коронавируса сделали в Днепропетровской области

19.10.21 / Huawei представил новую модель смартфона Enjoy 20e

12.11.21 / Газохранилища в Германии в среднем заполнены почти на 70%

05.11.20 / Сосед инициатора драки в Волгограде из-за ссоры в чате рассказал об угрозах

05.02.22 / Украина в конце февраля на 72 часа отключится от энергосетей РФ и Беларуси – СМИ

21.02.22 / Вдова разбившегося в ДТП Анатолия Дьяченко: Я приехала, когда Толик еще был в машине. Он спал, ему было хорошо

06.10.20 / Авдеев: Полгода #БезДАБІ. Муниципальные власти не могут снести даже незаконный балкончик, а “ликвидированное” ГАСИ продолжает работать

21.04.21 / Шмыгаль о COVID-19 в Украине: Ситуация стабилизируется. Но это не означает возврат к массовым гуляниям и вечеринкам

03.09.21 / Telegraph – талибы назвали Китай своим главным партнёром

12.04.21 / В Бразилии упали продажи автомобилей на 5,4%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика