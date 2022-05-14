«Почта Молдовы» приостановила отправку писем и посылок в Россию
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Госпредприятие «Почта Молдовы» по техническим причинам приостанавливает отправку всех почтовых отправлений в Россию.
«Госпредприятие «Почта Молдовы» сообщает, что с 13 мая по техническим причинам временно приостановлена отправка всех почтовых отправлений (EMS, письма, посылки) в Российскую Федерацию», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Руководство госпредприятия предполагает, что в ближайшее время возобновит процессы приема и отправки почтовых отправлений в Россию.
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