«Почта Молдовы» приостановила отправку писем и посылок в Россию

Госпредприятие «Почта Молдовы» по техническим причинам приостанавливает отправку всех почтовых отправлений в Россию.

«Госпредприятие «Почта Молдовы» сообщает, что с 13 мая по техническим причинам временно приостановлена отправка всех почтовых отправлений (EMS, письма, посылки) в Российскую Федерацию», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Руководство госпредприятия предполагает, что в ближайшее время возобновит процессы приема и отправки почтовых отправлений в Россию.

Ранее в Молдове утвердили запрет на георгиевскую ленту.

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