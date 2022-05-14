 

Мнение: Чистейшего кретина образец (с)

14.05.2022, 13:15, Разное
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Продолжаю читать Прилепина в Телеграме. Он дивный! Я бы сказал, именно то, что он сам написал в последнем предложении:

Всякий раз, когда появляется видео, где я езжу по Донбассу на иномарке (я убил тут за 8 лет «Паджерик», «Крузак» и «Лексус») – тут же появляется человек который пишет:
– А чего на иномарке, ты же патриот?
Это один из лучших способов сразу понять, что перед тобой чистейшего кретина образец (ЗАХАР ПРИЛЕПИН).

Ну и запятые великий писатель не ставит, это понятно.

Источник: Размышления вольного социолога



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