Мнение: Чистейшего кретина образец (с)

Продолжаю читать Прилепина в Телеграме. Он дивный! Я бы сказал, именно то, что он сам написал в последнем предложении:

“Всякий раз, когда появляется видео, где я езжу по Донбассу на иномарке (я убил тут за 8 лет «Паджерик», «Крузак» и «Лексус») – тут же появляется человек который пишет:

– А чего на иномарке, ты же патриот?

Это один из лучших способов сразу понять, что перед тобой чистейшего кретина образец (ЗАХАР ПРИЛЕПИН).

Ну и запятые великий писатель не ставит, это понятно.