В России выпущена первая полностью отечественная шапочка из фольги
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Первая полностью российская шапочка из фольги была выпущена на новосибирском заводе «Спецстроймонтаж». Директор предприятия Алексей Джарахов назвал случившееся невероятным успехом, ведь ещё год назад 90% комплектующих поставлялись из-за рубежа.
«Алюминий мы закупали в Австралии, и, честно сказать, закупали бы и дальше, если бы не санкции. Недавно оказалось, что этот металл производят и в России. Далее важную поддержку оказало нам правительство, разрешившее бесплатно пользоваться иностранными патентами. В итоге выяснилось, что шапочки из фольги мы можем делать самостоятельно, а после дистанционного вывода из строя станков Samsung мы перешли на ручную сборку, чем обеспечили 100 новых рабочих мест», – рассказал промышленник.
По его словам, инфляция отразилась на стоимости изделия. В среднем цена на полностью отечественную шапочку из фольги выросла с 88,56 Р до 115,22 Р, но в случае продолжения поставок комплектующих из-за границы стоимость одного экземпляра выросла бы и могла бы превысить 300 рублей за штуку.
Также Джарахов заявил о существенном увеличение спроса на изделия из фольги.
«Университеты и раньше покупали, но увеличился заказ в медицинской и строительной отраслях, где наши шапочки стали использовать вместо касок. По большому счёту, если что-то с высоты упадёт, то каска не спасёт, ровно как и шапочка, но затраты снижаются, что важно для строительной отрасли сегодня», – заключил он.
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