В России выпущена первая полностью отечественная шапочка из фольги

Первая полностью российская шапочка из фольги была выпущена на новосибирском заводе «Спецстроймонтаж». Директор предприятия Алексей Джарахов назвал случившееся невероятным успехом, ведь ещё год назад 90% комплектующих поставлялись из-за рубежа.

«Алюминий мы закупали в Австралии, и, честно сказать, закупали бы и дальше, если бы не санкции. Недавно оказалось, что этот металл производят и в России. Далее важную поддержку оказало нам правительство, разрешившее бесплатно пользоваться иностранными патентами. В итоге выяснилось, что шапочки из фольги мы можем делать самостоятельно, а после дистанционного вывода из строя станков Samsung мы перешли на ручную сборку, чем обеспечили 100 новых рабочих мест», – рассказал промышленник.

По его словам, инфляция отразилась на стоимости изделия. В среднем цена на полностью отечественную шапочку из фольги выросла с 88,56 Р до 115,22 Р, но в случае продолжения поставок комплектующих из-за границы стоимость одного экземпляра выросла бы и могла бы превысить 300 рублей за штуку.

Также Джарахов заявил о существенном увеличение спроса на изделия из фольги.

«Университеты и раньше покупали, но увеличился заказ в медицинской и строительной отраслях, где наши шапочки стали использовать вместо касок. По большому счёту, если что-то с высоты упадёт, то каска не спасёт, ровно как и шапочка, но затраты снижаются, что важно для строительной отрасли сегодня», – заключил он.

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