Банкиры и политики стараются избегать этого слова — Bloomberg об угрозе рецессии в Европе

Эксперты предупреждают, что усугубление ситуации на Украине грозит Европе не только рецессией, но и стагфляцией, пишет Bloomberg. В Европейском центральном банке пока намерены работать над нормализацией денежно-кредитной политики, однако допускают повышение процентной ставки в июле.

«Рецессия» — слово, которого стараются избегать центральные банки и политические лидеры. По словам инвесторов и руководителей компаний, опасность рецессии реальна, особенно в Европе.

ДЖЕЙМС ДАЙМОН, генеральный директор JPMorgan Chase: Если ситуация на Украине усугубится, я полагаю, Европа окажется в рецессии. Это может занять несколько кварталов, но мне кажется, так и будет в случае ухудшения ситуации.

СТИВЕН МЕЙДЖОР, глава HSBC: Действительно похоже, что опасность рецессии очень велика.

МАРКО КОЛАНОВИЧ, ведущий аналитик банка JP Morgan: Для этого существует большая вероятность. Если бы меня спросили, я бы заявил пятьдесят на пятьдесят.

ШЭРОН БЕЛЛ, стратег Goldman Sachs: Мне кажется, мы очень близки к рецессии в течение этого года.

Опасность рецессии оказалась в поле зрения на фоне серьёзных препятствий, вставших перед экономикой еврозоны: сохраняющаяся высокая инфляция, продолжающаяся спецоперация на Украине и связанный с ней усугубляющийся энергетический кризис.

СКОТТ ТИЛЬ, стратег BlackRock: Влияние энергетики на европейскую экономику будет постоянным.

В Европейском центральном банке отмечают, что на данный момент экономические показатели не свидетельствуют о том, что спецоперация РФ на Украине привела к рецессии в зоне евро. Однако чиновники признают, что риск замедления экономического роста существенно увеличился.

КРИСТИН ЛАГАРД, председатель Европейского центрального банка: Спецоперация на Украине серьёзно влияет на экономику еврозоны и значительно увеличила неопределённость.

Чиновники Центрального банка всё ещё намерены работать над нормализацией денежно-кредитной политики, хотя многие настаивают на первом повышении базовой процентной ставки в июле. В Центральном банке сохраняют оптимистичный настрой, полагая, что сумеют найти выход из стимулирования экономики в эпоху кризиса, чтобы сократить рекордную инфляцию.

Впрочем, существуют сомнения, что Центральному банку удастся избежать рецессии или стагфляции, которой все так боятся и для которой характерны небольшой рост и высокая инфляция.

Учитывая, что Европа так близка к ситуации на Украине, страны, которые поддерживают Украину и вводят санкции против России, в то же время вредят собственным экономикам. Германия уже существенно снизила прогноз роста своей экономики в этом году. Там отмечают, что ВВП страны сократится на 2%, если спецоперация на Украине обострится и Германия может оказаться в рецессии из-за новых санкций против России.

Европейские заводы подают признаки бедствия на фоне рекордного роста цен и сокращения спроса, усугубляющегося из-за строгого карантина в Китае. Европа оказалась под давлением со всех сторон, заставляя инвесторов следить за тем, не подтолкнут ли они уже хрупкую экономику к рецессии.

Дата выхода в эфир 13 мая 2022 года.