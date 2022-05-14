 

Собянин: заявки на лучшее праздничное оформление подали 386 объектов торговли и услуг

14.05.2022, 12:22, Разное
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В День Победы люди украшают соответствующими символами свои дома, транспорт и одежду. Праздник отмечали также столичные
магазины и рестораны. Многие из них украсили свои витрины плакатами,
георгиевскими лентами, копиями орденов, писем с фронта, макетами боевых орудий.

Правительство Москвы объявило конкурс, в котором может участвовать любой житель столицы. Таким образом была оказана поддержка предпринимателей.

С 19 по 30 мая в проекте “Активный гражданин” пройдет голосование на лучшее оформление объектов
торговли и услуг, посвященное празднованию Дня Победы. От владельцев магазинов
поступило 386 заявок. В ближайшие дни эксперты рассмотрят их, после чего определят
финалистов.

Москвичи смогут выбрать понравившиеся
оформления. Предприниматели фактически получат безвозмездный
выход на новые аудитории благодаря участию в конкурсе .

Названия брендов, которые приняли участие в
тематическом преображении города, увидят сотни тысяч пользователей “Активного
гражданина”. Это всегда влияет на рост покупательского спроса.

Стоит отметить, что три года назад Правительство Москвы запустило
проект “Москва — с заботой об истории”. Он позволяет гражданам передать
бесценные семейные реликвии профессионалам, которые займутся их реставрацией и
хранением. Проект превзошел все ожидания.

Отмечается, что социальная поддержка ветеранов —
один из главных приоритетов команды Сергея Собянина. Речь идет об адресной, индивидуальной работе с каждым ветераном.
Нужно уделять внимание каждому участнику Великой Отечественной войны, ни один
не должен остаться без внимания.



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