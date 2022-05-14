Собянин: заявки на лучшее праздничное оформление подали 386 объектов торговли и услуг

В День Победы люди украшают соответствующими символами свои дома, транспорт и одежду. Праздник отмечали также столичные

магазины и рестораны. Многие из них украсили свои витрины плакатами,

георгиевскими лентами, копиями орденов, писем с фронта, макетами боевых орудий.

Правительство Москвы объявило конкурс, в котором может участвовать любой житель столицы. Таким образом была оказана поддержка предпринимателей.

С 19 по 30 мая в проекте “Активный гражданин” пройдет голосование на лучшее оформление объектов

торговли и услуг, посвященное празднованию Дня Победы. От владельцев магазинов

поступило 386 заявок. В ближайшие дни эксперты рассмотрят их, после чего определят

финалистов.

Москвичи смогут выбрать понравившиеся

оформления. Предприниматели фактически получат безвозмездный

выход на новые аудитории благодаря участию в конкурсе .

Названия брендов, которые приняли участие в

тематическом преображении города, увидят сотни тысяч пользователей “Активного

гражданина”. Это всегда влияет на рост покупательского спроса.

Стоит отметить, что три года назад Правительство Москвы запустило

проект “Москва — с заботой об истории”. Он позволяет гражданам передать

бесценные семейные реликвии профессионалам, которые займутся их реставрацией и

хранением. Проект превзошел все ожидания.

Отмечается, что социальная поддержка ветеранов —

один из главных приоритетов команды Сергея Собянина. Речь идет об адресной, индивидуальной работе с каждым ветераном.

Нужно уделять внимание каждому участнику Великой Отечественной войны, ни один

не должен остаться без внимания.