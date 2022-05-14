Мнение: Финляндия официально становится врагом России

Глава МИД Латвии заявил в интервью американцам буквально следующее: «Балтийское море становится морем НАТО». Таким образом он прокомментировал ожидаемое присоединение к НАТО двух новых членов, Финляндии и Швеции. Вот ссылка на Файнейшнл Таймс:

https://www.ft.com/content/9ed8f71f-ebf1-4c39-95ae-3f504e8c3cc2

Если вы поглядите на карту мира, вы обнаружите, что у России не так-то много выходов «к морю». Балтийское море, — то самое, которое латвийский министр поторопился объявить американским, — один из таких выходов (Петербург, Усть-Луга). Три других — Мурманск на севере, Владивосток на востоке, Крым на западе. Зануды сейчас начнут называть другие российские порты, однако нам сегодня будет достаточно упрощённой картины.

Политика США строится по заветам покойного пана Бжезинского. Краткая суть его идей: США могут быть сверхдержавой только при условии, что Россия (Хартленд) отсечена от Европы и от Азии. Добиться этого можно двумя способами:

1. Устроив пожар на Украине (Римленде).

2. Закрыв России выходы в океан.

Дальше я отсылаю любопытных или искать по запросу «Хартленд Римленд», или читать «Великую шахматную доску» Збигнева Бжезинского. Для сегодняшнего поста нам достаточного проговорить, что американцы хотят удушить Россию, закрыв нам выходы к морю.

Про Мурманск и Владивосток поговорим как-нибудь в другой раз. Рассмотрим западное направление, так как оно является для нашей торговли основным.

1. Крым

Крым весьма выгодно расположен, это непотопляемый авианосец в центре Чёрного моря. Порты Крыма не замерзают, что позволяет работать круглогодично. Из минусов — турецкие проливы, которые блокируют выход из Чёрного моря в Средиземное. Россия должна была получить эти проливы по итогам Первой мировой, но из-за предательского Брестского мира, увы, не получила, проливы контролирует Турция.

Впрочем, хоть Турция и является членом НАТО, американцы умудрились так сильно рассориться с Реджепом Эрдоганом, что тот занимает в нынешнем конфликте нейтральную позицию. Американцы не смогли подчинить Турцию, так как турки сохранили свои имперские традиции и, в отличие от мягкотелых европейцев, сумели в критической ситуации проявить патриотизм. Турция проводит не всегда дальновидную, но всё же самостоятельную политику.

С самим Крымом США тоже проиграли. Воодушевившись успехами Арабской весны, американцы в 2013 пошли на обострение, организовали государственный переворот в Киеве. Переворот дал Крыму юридическое право на отделение от мятежного центра, и Россия помогла Крыму отстоять свои права. Это стало сокрушительным поражением для США, так как американцы твёрдо рассчитывали выгнать из Севастополя русский флот и запереть нас в неудобной восточной части Чёрного моря.

Если бы американцы были умнее, они бы варили лягушку медленно. Дождались бы окончания срока аренды Севастополя в 2017, выгнали бы оттуда наш флот, понастроили побольше военных баз… К нашему счастью, США уже не те, что были 50 лет назад — американцы так обильно врали другим, что и сами в итоге поверили в свою ложь о слабой России, которая немедленно падёт, стоит только объявить через «Эхо Москвы» призыв выходить на Красную площадь.

2. Петербург

В советские времена нашими портами на Балтике были порты прибалтийских республик. Они не замерзают зимой, также там уже была вся необходимая портовая инфраструктура. После распада СССР Прибалтика, — с полного согласия местных элит, — стала колонией США. Американцы поставили новым республикам две задачи: вредить России и ставить палки в проекты Евросоюза. Эти задачи страны Балтии весьма успешно выполняли на протяжении всех 30 лет.

Чтобы отсоединить потоки своих грузов от враждебных портов (Клайпеда, Рига, Таллин и так далее), Россия начала строительство огромного порта в Усть-Луге, расположенной в 120 километрах от Петербурга. Начали ещё в 1993 году, сразу после захвата Прибалтики американцами, однако стройка шла медленно, так как сооружение является поистине исполинским. В 2005 году грузооборот порта был менее 1 млн тонн. В 2009 — 10 млн тонн. в 2017 — 100 млн тонн. Порт продолжает развиваться, к концу десятилетия грузооборот должен вырасти ещё в полтора раза. Также кроме Усть-Луги крепкие портовые мощности есть в самом Петербурге и в некоторых других местах балтийского побережья.

Конечно же, и тут американцы пытаются отсечь нас от выхода в океан. После вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Балтийское море окрашивается во враждебные нам цвета. Если раньше НАТО официально контролировало только юг моря, тогда как север был формально нейтральным, то теперь нашим кораблям для выхода в Северное море придётся долго плыть мимо берегов вражеских стран. Отдельной проблемой становится Калининград, так как сухопутный доступ к Калининграду закрывается поляками и литовцами.

Таким образом, вступление Финляндии в НАТО создаёт большую угрозу для России. Напомню, НАТО вот прямо сейчас ведёт против России горячую прокси-войну, и эта война в любой момент может перейти в войну с самим НАТО. Польский премьер заявил на днях, что идеология Русского мира — это «раковая опухоль», которую следует полностью искоренить. Так как Польша полностью управляется из Вашинтона, слова премьера следует считать официальной позицией США:

https://www.rbc.ru/politics/13/05/2022/627dc11c9a794754c61b0c00

Как конкретно мы будем купировать финскую угрозу, пока что неясно. Если финнам повезёт, и экономика заставит США сосредоточиться на своих внутренних проблемах, с Финляндией можно будет разобраться мягко, без применения военной силы. Если же Америка успеет накачать финнов оружием и заставить, например, захватывать русские корабли, разговаривать с финнами будет министр Шойгу.

Полагаю, на первом этапе Россия ограничится тем, что перенаправит на Финляндию и Швецию значительную часть ядерного арсенала, чтобы быстро выключить эти страны из игры в случае начала большой войны. Экономическое обострение нам не очень нужно — торговые связи с Финляндией мы будем разрывать только в тех местах, где сможем сделать это безболезненно для нашей собственной экономики, и где это нанесёт существенный ущерб нашим врагам.

Что будет дальше, повторюсь, зависит от положения в США. Долларовая экономика уже не та — раздувать конфликты одновременно по всей планете американцы уже не могут физически. Время работает на нас: нам надо просто держаться и ждать, пока вся эта громоздкая американская система не схлопнется под своей собственной тяжестью.

PS. Не обращайте внимания на тех, кто будет сейчас писать «Финляндия вам не враг», «Как вы умудрились поссориться с мирными финнами» и так далее. Такие реплики — типичный газлайтинг, разновидность политического троллинга, попытка объявить собеседнику, что он параноик и психопат, выдумывающий себе несуществующих врагов.

Финляндия вот прямо сейчас бесплатно поставляет оружие американским боевикам, из которого те стреляют в русских солдат. Финляндия приняла участие в краже наших ЗВР. Финляндия пытается уничтожить экономику России при помощи санкций, которые наносят ощутимый вред некоторым нашим отраслям. Наконец, Финляндия вступает в НАТО, в самый опасный и агрессивный военный блок на планете, ставящий одной из главных своих задач уничтожение России. Если у Финляндии получится, Россия повторит судьбу Югославии, Ирака, Ливии и прочих разрушенных Западом стран.

Разумеется, Финляндия нам враг, это медицинский факт. Можно спорить относительно позиции конкретных финнов, благо среди них достаточно адекватных людей, не желающих умирать за Байдена и Бандеру в американской войне с Россией. Но спорить относительно Финляндии как государства нельзя — это государство является нашим врагом.