Мнение: Есть ли жизнь на Rutube?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Решил запустить ВИДЕОгазету. Даже зарегистрировал канал на Rutube.
И залил несколько видеоматериалов, чтобы видеоканал не был совсем пустым.
Фильм «Конек Горбунцова», к примеру.
Ну и еще несколько своих материалов.
Но тут Rutube обвалился…
Вот я и думаю, если ли смысл выкладывать что-то Rutube? Он не обвилится снова? Или по старинке использовать YouTube? Оживить на YouTube свой канал, которому уже несколько лет? Или YouTube в России долго не протянет и его заблокируют?
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет