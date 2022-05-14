Мнение: Есть ли жизнь на Rutube?

Решил запустить ВИДЕОгазету. Даже зарегистрировал канал на Rutube.

И залил несколько видеоматериалов, чтобы видеоканал не был совсем пустым.

Фильм «Конек Горбунцова», к примеру.

Ну и еще несколько своих материалов.

Но тут Rutube обвалился…

Вот я и думаю, если ли смысл выкладывать что-то Rutube? Он не обвилится снова? Или по старинке использовать YouTube? Оживить на YouTube свой канал, которому уже несколько лет? Или YouTube в России долго не протянет и его заблокируют?

—