 

Мнение: Есть ли жизнь на Rutube?

14.05.2022, 12:00, Разное
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Решил запустить ВИДЕОгазету. Даже зарегистрировал канал на Rutube.

И залил несколько  видеоматериалов, чтобы видеоканал не был совсем пустым.

Фильм «Конек Горбунцова», к примеру.

Ну и еще несколько своих материалов.

Но тут Rutube обвалился…

Вот я и думаю, если ли смысл выкладывать что-то Rutube? Он не обвилится снова? Или по старинке использовать YouTube? Оживить на YouTube свой канал, которому уже несколько лет? Или YouTube в России долго не протянет и его заблокируют?

Источник: Ирек Муртазин



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