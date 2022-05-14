 

Видео: Тайна гибели главы Пентагона

14.05.2022, 11:55, Новости дня
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Глава Пентагона накладывает на себя руки с криком «Русские идут!». Эта псевдоисторический образ популярен в Рунете, однако не соответствует истине. Впрочем, истину установить сложно: в устранении лучшего министра обороны в истории США Джеймса Форрестола в разное время подозревали и ЦРУ, и КГБ, и даже «людей в черном». Почему его история по-прежнему важна и актуальна?

Теги: 

ЦРУ
,
Россия и США
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Пентагон
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США и СССР
,
КГБ
,
Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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