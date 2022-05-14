 

Рогозин заявил о нерешенном вопросе возобновления перекрестных полетов с NASA

14.05.2022, 11:55, Новости дня
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Часть органов исполнительной власти РФ считают возобновление российско-американских полетов на МКС преждевременным, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Вопрос по перекрестным полетам имеет технический и политический смысл и оба эти вопроса пока не решены», – сказал Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК), передает Интерфакс.

По его словам, некоторые органы власти полагают, что преждевременно принимать решение о перекрестных полетах.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин дополнил заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко о том, что у нашей страны нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции, которые намереваются присоединиться к НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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