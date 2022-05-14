 

Мнение: Вершина мира и Горное безумие

14.05.2022, 11:40, Разное
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Огромный фильм от Сурена про покорение Эвереста и катастрофу экспедиции 1996-го года. А также про кино на тему покорения Эвереста. Масштабно и познавательно.

Горы, это не только красиво. Это еще и геология. А с тех пор как появились люди, это еще и альпинизм, гонки за первенство, трагедии, политика и детективные истории.
Так же, речь пойдет о наиболее известной катастрофе на Эвересте, произошедшей в 1996 году.
Гора Эверест, всего лишь вершина всей этой многослойной истории.
В том числе, поговорим и про кино (про фильм «Эверест» 2015 года тоже не забудем).

Источник: Colonel Cassad



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