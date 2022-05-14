Apple готовит революционный iPhone без камеры

В линейке iPhone 14 впервые появится революционная версия Feel, не оснащённая основной камерой на задней панели – это следует из новых патентов Apple и утечки внутренней документации, опубликованной сайтом Apple Insider. Уже известно, что iPhone 14 Feel будет самым дорогим “айфоном” 14-го поколения.

Согласно черновику презентации, американская компания вновь совершит “революцию в мире мобильных устройств”. Эксперты пришли к выводу, что для обеспечения “по-настоящему впечатляющего опыта” в телефоне не должно быть модуля камеры – это поможет его владельцу “ощущать мир путём Apple (Apple’s way™) – с максимальной полнотой впечатлений”, а также стать “особенным пользователем”.

По планам отдела продаж базовая модель iPhone 14 будет стоить $799, iPhone 14 Max – $899, iPhone 14 Pro – $1099, iPhone 14 Pro Max – $1199, а “бескамерный” iPhone 14 Feel – $1299. Помимо отсутствия модуля камеры, эта модель в остальном будет соответствовать Pro Max.

Аналитики указывают, что о планах Apple, похоже, заранее знали в КНР – уже через несколько часов после утечки в китайских интернет-магазинах начали появляться накладки на заднюю панель iPhone 13, которые целиком закрывают собой оптику и создают впечатление, что у владельца новая прогрессивная модель без камеры. Другие считают, что сейчас идёт сбор предзаказов, а сам аксессуар будет отгружаться только через 5-6 дней.

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