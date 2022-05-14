 

Украинские военнопленные рассказали о приказах стрелять по своим

14.05.2022, 10:30, Новости дня
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Очередные пленные украинские солдаты рассказали, что командование отдает приказы стрелять по населенным пунктам с мирными жителями, запугивает резервистов издевательствами русских, а также стреляет по своим, сообщили в Минобороны России.

Один из военнослужащих рассказал, что попадал под обстрелы со стороны своих же подразделений, а также подтвердил информацию о разногласиях по поводу участия в боевых действиях.

«По нам, свои. За нашей посадкой, сзади по нам – минометы прилетали, пулеметы шуровали, ПКМы там насыпали капитально», – передает РИА «Новости» слова пленного.

Также солдат запугивали издевательствами российских войск над пленными украинцами, показывали некие видео для психологической обработки. Применяли гранаты против мирного населения.

Один из солдат призвал отказаться от вступления в вооруженные силы Украины, усомнившись в компетентности Владимира Зеленского.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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