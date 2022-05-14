 

Шольц назвал единственный вариант снятия санкций с России

14.05.2022, 10:30, Новости дня
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что единственной возможностью снятия санкций с РФ является заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом.

«В какой-то момент РФ должна понять, что единственная правдоподобная возможность того, что санкции в конечном итоге будут отменены, – это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир», – сказал Шольц в интервью новостному порталу t-online, передает ТАСС.

Поэтому он снова призвал Россию вывести войска с Украины. Но отметил, что в остальном действует четкий принцип: Украины должна решать вопросы по мирному урегулированию, никто не может вести переговоры от их имени.

Также канцлер добавил, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным не увидел стремления Москвы менять свою позицию по Украине.

По словам канцлера, Москва «не достигла ни одной из целей, упомянутых в начале» военной спецоперации. Кроме того, он добавил, что «НАТО не ушла, а даже увеличила свои силы на восточном фланге», имея в виду делание Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

Ранее Шольц заявил, что Берлин не примет «никакого навязанного мира» Украине со стороны России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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