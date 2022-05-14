 

Умер правозащитник Андрей Бабушкин

14.05.2022, 10:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин умер на 59-м году жизни, сообщили коллеги по СПЧ.

«Сегодня в 03:30 в реанимации скончался Андрей Бабушкин. Ушел из жизни замечательный человек огромной, чистой души, настоящий защитник прав людей», – передает ТАСС со ссылкой на члена СПЧ Кирилла Кабанова.

Родился Бабушкин 28 января 1964 года в селе Звягино Пушкинского района Московской области. с 1993 года возглавлял ряд правозащитных организаций. С 2000 года стал автором проекта по оказанию помощи беспризорным детям. Является автором нескольких норм, , вошедших в действующее законодательство, эксперт по правовым вопросам международных организаций. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12.21 / DT – глава МИД Великобритании показала Путину «характер железной леди»

02.09.20 / Фургалу предъявили обвинение в организации убийства

28.02.21 / Эксперты назвали лучшие схемы инвестирования для россиян весной

07.01.22 / Назначен руководитель миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

15.07.20 / Президент Польши в разговоре с пранкером отказался отбирать у Украины Львов

24.04.21 / США заподозрили в намерении использовать истребитель для подавления протестов

23.02.22 / Пушилин сказал, как будет решаться вопрос границ ДНР и ЛНР

05.06.21 / Нардеп от “Слуги народа” Костин не прошел в следующий этап конкурса на должность главы САП

08.11.20 / “Кто там х…й на камеру полощет?” Шнуров посвятил стих попавшему в секс-скандал Дзюбе

26.09.21 / Нарышкин: РФ обеспечит кибербезопасность на фоне усиления потенциала НАТО в этой сфере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика