 

СК РФ заинтересовался решением властей Латвии снести памятник советским воинам

14.05.2022, 10:30, Новости дня
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Следственный комитет РФ проверит и оценит решение властей Латвии о сносе памятника советским воинам в Риге, сообщили в пресс-службе СК России.

«Подобные инициативы являются очередным фактом пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом. Фактический снос памятника может быть квалифицирован по статье Уголовного кодекса 354.1, которая предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы России», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение. 

Напомним, памятник Освободителям в рижском парке Победы 9 мая был оцеплен двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к памятнику новые букеты. 12 мая парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. .

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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