В мире: Эрдоган тормозит приближение НАТО к северным границам России

У расширения НАТО на северо-восток появился неожиданный сильный противник. Резко против вступления Финляндии и Швеции в альянс выступил турецкий лидер. Эрдоган, обладающий второй по силе армией альянса, неожиданно обрушился с резкой критикой на географически далеких от него скандинавов. Чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс?

У Анкары пока нет положительного мнения о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган. Он отметил, что «следит за процессом» возможного присоединения двух нейтральных скандинавских стран к альянсу. Чуть позже в Вашингтоне пообещали последить за Эрдоганом. «Мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции», – сообщила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Но заметим, что турецкий лидер выразил позицию Анкары вполне ясно.

«До этого была ошибка в связи с Грецией», – сообщил Эрдоган, имея в виду принятие главного регионального оппонента Турции в НАТО (заметим, что обе страны стали членами альянса еще 70 лет назад, причем тогда, в 1952-м, Турцию и Грецию приняли «одним пакетом»). «Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции. Второй ошибки совершать не хотим», – подчеркнул Эрдоган. И пояснил: «Скандинавские страны имеют привычку оказывать «гостеприимное отношение» к террористам, пускать их в парламент. Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можем».

С точки зрения Эрдогана, некоторые европейские государства (он указал на Швецию и Нидерланды) стали «гостевыми домами» для террористических организаций, которые уже «гнездятся» в парламентах, отмечает информагентство Anadolu. Турецкий лидер упомянул две запрещенные в Турции структуры – Рабочую партию Курдистана и леворадикальную группу «Революционная народно-освободительная партия – Фронт». По всей видимости, с ними он и связывает скандинавских политиков курдского происхождения. «Проникновение в парламент» курдских активистов действительно недавно имело место. В 2018 году сразу шесть представителей курдской общины были избраны в шведский риксдаг от различных партий. Считается, что голос независимого депутата, курдской коммунистки Амины Какабаве стал решающим при избрании ныне действующего премьер-министра Магдалены Андерссон в ноябре прошлого года.

Эксперты отмечают: турецкий лидер перечислил претензии Анкары и тем самым подвел базу под возможный торг с партнерами по НАТО (и в первую очередь – с США) о цене согласия Турции на принятие двух географически далеких от нее скандинавских государств. Напомним, что альянс отправляет странам-кандидатам приглашение на вступление лишь после того, как «за» выскажутся все 30 стран-членов военного блока. «В НАТО не вступают, а приглашают, то есть одного желания Финляндии и Швеции стать членами альянса мало.

А в рамках альянса Турция сейчас – единственная страна, обладающая политическим ресурсом для того, чтобы ставить условия американцам», –

сказал газете ВЗГЛЯД программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Напомним, что ранее строптивость неожиданно проявил хорватский президент Зоран Миланович, пообещавший заблокировать принятие Финляндии и Швеции. Но, как полагают эксперты, ни Хорватия, ни Венгрия (чей премьер Виктор Орбан пытается вести самостоятельную линию в ЕС и НАТО) не обладают достаточной политической силой для навязывания своей повестки по «скандинавскому вопросу». В Хорватии последнее слово остается за Сабором – парламентом, где президент Миланович не обладает достаточным ресурсом (добавим и противодействие со стороны строго проатлантистского премьера Андрея Пленковича). Что же касается Венгрии, то Будапешт отнюдь не возражает против того, чтобы в альянс вошла этнически близкая Финляндия, заметил политолог Саид Гафуров. Остается Турция.

По мнению Гафурова, Анкара будет торговаться с Вашингтоном. «Эрдоган же так и выразился – мы будем тщательно анализировать, думать и разбирать… Сделки будут, начиная с выдачи политических противников и кончая кредитами, чтобы поддержать турецкую элиту. Там миллион возможностей. Эрдоган ждет, что ему будет сделано пакетное предложение», – заметил эксперт. Турецкий лидер сейчас упомянул курдских активистов в странах Европы, но Эрдоган с завидной регулярностью вспоминает о другом своем противнике – живущем в США исламском проповеднике и политике Фетхуллахе Гюлене. Именно Гюлена и «гюленистов», которых Эрдоган считает ответственными за организацию путча 2016 года, турецкий президент требует экстрадировать из США.

«Возможно, Анкара также потребует от Вашингтона какие-то уступки по ближневосточному направлению», – отметил Бордачев. Напомним, что интересы Вашингтона и Анкары в регионе явно не совпадают: США традиционно считаются покровителями курдских региональных автономий в северном Ираке и северо-восточной Сирии (Рожаве), в то время как Турция расценивает эти территории как плацдармы для «террористической» Курдской рабочей партии. Анкара стремится упрочить свое военно-политическое присутствие в занятых ее армией приграничных районах северо-запада и севера Сирии. Заметим, что в ноябре прошлого года в турецких соцсетях появилась информация о том, что «США предложили турецкому руководству уступить ряд районов на севере Сирии, чтобы убедить Турцию активнее сотрудничать против РФ в Черном море».

Наконец, но не в последнюю очередь, согласие Турции может быть куплено ценой каких-либо оружейных сделок. «Поддержка Турцией Украины, в первую очередь посредством экспорта вооруженных беспилотников, дала Анкаре возможность очистить свой запятнанный имидж», – сообщил 4 мая американский портал Defense News. Имеется в виду покупка Турцией российских комплексов С-400, после чего Анкару исключили из программы модернизации истребителей F-35.

Турецкая сторона «может убедить Конгресс разрешить покупку примерно на 6 миллиардов долларов 40 истребителей F-16 и примерно 80 комплектов у Lockheed Martin для модернизации своего существующего парка», сообщил источник Defense News. «Нам нужно разговаривать и работать с Турцией и другими [странами], которые работают с нами против России», – сказал изданию глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Грегори Микс. Этот конгрессмен от правящей Демпартии считает, что турецкие власти «продемонстрировали некоторые действия в правильном направлении», хотя определеные позиции Анкары по-прежнему «раздражают» американскую сторону.

Кроме того, демонстрируя сильную волю в диалоге с главным партнером по НАТО, Эрдоган решает внутриполитические вопросы, отмечают эксперты. Как заметил Гафуров, в условиях внешнего давления со стороны США и ЕС турецкий лидер заинтересован в досрочных президентских выборах (по плану они должны пройти в 2023-м), которые легитимизируют его власть на следующий срок.

В любом случае, Эрдоган, торгуясь, сможет «бесконечно долго» затягивать ратификацию о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, отметил собеседник. «В НАТО вообще не все однозначно. Еще неизвестно, какую позицию займет Франция, Венгрия и другие младшие члены альянса. Все смотрят на этот вопрос по-разному. Другое дело, что у Эрдогана не та позиция, чтобы категорически упираться», – добавил Гафуров.

Турецкий президент будет стремиться сделать вопрос о членстве Швеции и Финляндии в НАТО предметом переговоров с Вашингтоном и Брюсселем, но в итоге «Турция не станет накладывать вето» на принятие двух бывших нейтралов в состав альянса, сказал ТАСС турецкий политолог и экономист, бывший торгпред Турции в РФ Айдын Сезер. По его мнению, Анкара «может попытаться замедлить этот процесс, но в конце концов, как мне кажется, президент Тайип Эрдоган не сможет сформировать силу, способную выступить против США и НАТО».

Тем временем процедура вхождения Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс методично продвигается вперед. В пятницу в риксдаге – шведском парламенте – был представлен подготовленный всеми восемью парламентскими партиями отчет о потенциальном членстве страны в НАТО. В частности, в документе указывается, что вступление в альянс повысит безопасность Швеции. Глава МИД Анн Линде на пресс-конференции, состоявшейся после презентации доклада, заявила, что в случае вступления в НАТО Швеция станет частью системы коллективной безопасности альянса. Этот отчет будет важным базисом для решения правительства по НАТО – его объявление планируется на понедельник, 16 мая.

В Финляндии такая же ситуация – в случае положительного решения парламента страна подаст заявку на вступление в НАТО «в середине следующей недели», сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто. Министр сказал, что его страна стремится к «миру на границе» с Россией, но «должна быть готова к тому, что произойти может что угодно». По его мнению, переходный период перед вступлением в НАТО может быть «действительно опасным», но Финляндия полагает, что вряд ли «произойдет какая-то неразбериха», учитывая поддержку Великобритании и других стран Европы. Однако, как сообщил Хаависто, «нужно быть готовым и к этой ситуации».

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