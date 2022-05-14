 

Сын Трампа изобразил Зеленского стриптизером

14.05.2022, 9:35, Новости дня
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Сын 45-го президента США Дональд Трамп – младший опубликовал карикатуру на действующего американского лидера Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского, высмеяв помощь, которую оказывает Вашингтон Киеву.

«40 млрд долларов! Украина под денежным дождем… В то время как американцы страдают, у нас нехватка детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере, семь долларов из них пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное – откат <…> коррумпированным политикам», – написал Трамп-младший в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сын экс-президента США сопроводил публикацию фотоколлажем, на котором Зеленский изображен танцующим в женском нижнем белье вокруг шеста на столе, а Байден стоит рядом и осыпает украинского лидера долларовыми купюрами.

Напомним, в конце апреля Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие этого пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране». По его словам, «спасая» Украину, США обрекают собственную экономику.

Трамп-младший также упомянул о нехватке детского питания. Речь идет о сообщении Белого дома, признавшего дефицит молочных смесей для новорожденных в стране. Сообщалось, что недостаток смесей оценивается в 40–50%, крупные торговые сети ввели ограничения на продажу этих товаров в одни руки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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