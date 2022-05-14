 

У британцев из-за санкций против РФ возникли проблемы с любимой едой

14.05.2022, 9:35, Новости дня
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В Великобритании вынуждены начать сокращать порции рыбы и чипсов из-за роста цен и сокращения запасов продуктов, пишет британская газета Financial Times.

«Британские магазины рыбы и чипсов расширяются, предлагая менее известные виды, такие как хек или морская форель, и предлагают меньшие порции, поскольку рост цен на рыбу, часто выловленную в России, подталкивает производителей классической британской еды к закрытию. Ситуация на Украине привела к сокращению запасов жизненно важных ингредиентов, включая белую рыбу и растительное масло», – передает Ura.ru текст статьи FT.

Издание отмечает, что предприниматели повышают стоимость порций. Магазины рыбы и чипсов «процветали» в Британии во время пандемии коронавируса, потому что люди предпочитали еду на вынос. Но с апреля производители этих продуктов снова начали облагаться полным НДС, также они столкнулись с конкуренцией из-за расширения сетей быстрого питания, таких как McDonald’s и Wendy’s.

Большая часть трески и пикши вылавливается российскими судами, стоимость этой рыбы уже возросла из-за плохого улова и пошлин США на продукцию из России, отмечает издание. Сообщается, что от 35 до 45% белой рыбы, потребляемой в Великобритании, вылавливается русскими. Уловы начали снижаться в конце прошлого года, отчасти из-за сокращения квот на вылов рыбы властями России и Норвегии. Также увеличилась стоимость растительного масла, цена выросла более чем на 150% с начала 2020 года. Это ударило по производителям чипсов, также из-за этого начался рост цен на другие жиры.

В апреле сообщалось, что из-за ситуации на Украине супермаркеты по всей Великобритании ограничили продажу растительного масла.

Отметим, в Европе рост потребительских цен власти объясняют военной операцией РФ на Украине, хотя сами же европейские страны допустили ряд просчетов. В частности, они проигнорировали вероятные последствия проводимой в последние годы политики глобального сокращения посевных площадей ради следования «зеленому» курсу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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