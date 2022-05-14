Американские страны задумались об «унизительном ударе» по Байдену

Все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте Саммита Америк в Лос-Анджелесе, сообщают СМИ.

«Это грозит Белому дому унизительным ударом», – пишет New York Times, указывая, что саммит, по задумке Вашингтона, должен продемонстрировать возрождающееся лидерство США в Западном полушарии. Однако на саммит могут не приехать президенты Мексики и Бразилии Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Жаир Болсонару, передает РИА «Новости».

После того, как США отказались приглашать на саммит представителей Кубы и президентов Венесуэлы и Никарагуа, Лопес Обрадор заявил: «Если будут исключения, если пригласят не всех, то делегация мексиканского правительства поедет, а лично я – нет». Его поддержали лидеры Боливии, Гондураса и группы карибских стран.

Проблемы в отношениях администрации Байдена и президента Бразилии связаны с критикой Белым домом политического курса Болсонару. Бразилия может решить, что США хотят воспользоваться саммитом для давления. Как пишет NYT, «создается впечатление, что Болсонару в Лос-Анджелес может не поехать, а саммит в принципе не значится в его повестке дня». Без Болсонару США трудно будет добиться прогресса по вопросам климата и защиты демократии, а без Лопеса Обрадора – по проблеме миграции.

Напомним, после того, как президентом США стал Джо Байден Бразилия вновь оказалась на периферии американского внимания. В новых обстоятельствах он стал более внимателен к другим центрам силы, включая Россию.

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