 

Американские страны задумались об «унизительном ударе» по Байдену

14.05.2022, 8:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте Саммита Америк в Лос-Анджелесе, сообщают СМИ.

«Это грозит Белому дому унизительным ударом», – пишет New York Times, указывая, что саммит, по задумке Вашингтона, должен продемонстрировать возрождающееся лидерство США в Западном полушарии. Однако на саммит могут не приехать президенты Мексики и Бразилии Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Жаир Болсонару, передает РИА «Новости».

После того, как США отказались приглашать на саммит представителей Кубы и президентов Венесуэлы и Никарагуа, Лопес Обрадор заявил: «Если будут исключения, если пригласят не всех, то делегация мексиканского правительства поедет, а лично я – нет». Его поддержали лидеры Боливии, Гондураса и группы карибских стран.

Проблемы в отношениях администрации Байдена и президента Бразилии связаны с критикой Белым домом политического курса Болсонару. Бразилия может решить, что США хотят воспользоваться саммитом для давления. Как пишет NYT, «создается впечатление, что Болсонару в Лос-Анджелес может не поехать, а саммит в принципе не значится в его повестке дня». Без Болсонару США трудно будет добиться прогресса по вопросам климата и защиты демократии, а без Лопеса Обрадора – по проблеме миграции.

Напомним, после того, как президентом США стал Джо Байден Бразилия вновь оказалась на периферии американского внимания. В новых обстоятельствах он стал более внимателен к другим центрам силы, включая Россию. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12.21 / Названа сумма затрат на лечение пациента с коронавирусом в Москве

19.06.21 / Аваков о наводнении в Крыму: Не повод для шуток и злорадства

17.12.20 / Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в гибридном формате. Украинская делегация подтвердила участие

08.02.22 / Британия передала Украине ракеты для борьбы с флотом РФ

27.09.21 / В Сан-Марино на референдуме поддержали легализацию абортов

08.01.21 / В Лондоне объявлен режим ЧС из-за коронавируса

03.10.21 / Зеленский анонсировал законопроект о национальных общинах

14.01.21 / Верещук рассказала о шансах Витренко занять должность министра энергетики

08.12.20 / Минздрав начал проверку данных о жестоком обращении с пациентом в Мурманске

26.09.20 / CNN – толпа освистала Трампа во время церемонии прощания с судьёй Гинзбург

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика