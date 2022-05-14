Мнение: О молодом сменщике Путина… Как именно он проⓔ*ⓔт Россию?

Ну, что ж. Ясности стало больше сразу по обоим вопросам. И по тому, «кто». И по тому, «как».

Что же до третьего – «когда» – его можно оставить на сладкое. Тут идёт игра вдолгую.

А вообще, конечно, остаётся лишь удивляться, как много при всех режимах секретности просачивается информации наружу, за толстые кремлёвские стены. Причём даже из вполне официальных, имеющих должностное положение и служебные полномочия, источников.

Видимо, и впрямь «всё продаётся» © Пусть и не обязательно за #деньги.

Вот совершенно официальный человек, правительственный чиновник дал указивочку разместить «позитивную информацию» о… И понеслось…

«Выступление министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева на правительственном часе в Госдуме серьёзно отличалось от визитов его коллег по правительству в парламент.

Прогресс в подведомственной ему отрасли очевиден, несмотря на пандемию. Индекс производства пищевой продукции в 2021 году – 102,1%. Отрасль остаётся инвестиционно привлекательной. За счет высокой самообеспеченности продовольствием и принятых мер по ограничению экспорта #цены на продукты на внутреннем рынке существенно ниже мировых…

С одной стороны, успехи Минсельхоза можно занести в копилку «группы Патрушева-старшего» – секретаря Совета Безопасности РФ и члена «Политбюро 2.0». С другой, в последние годы Дмитрий Николаевич вышел из тени своего отца и воспринимается уже как состоявшийся управленец с собственным управленческим стилем и собственными достижениями, как претендент на дальнейший карьерный рост ©»

Ну, об «успехах» Минсельхоза каждый может судить по ценникам в магазинах. Или, проще, по двузначным темпам удорожания чисто российской продукции – картошки, морковки, капусты и прочего «борщевого набора». И по неизменно высокой доле импортных продуктов на магазинных полках.

Но вот панегирик про «управленческие качества» Патрушева-младшего, которому сейчас всего 44 года, заслуживает совсем не иронии. Может показаться, что это солидная заявка на пост вице-премьера или даже премьер-министра. Однако, совершенно понятно, что для «Политбюро 2.0» это слишком мелко. Премьер-министром в России, как показала практика, может быть даже «Айфончик».

Так что, делаем выводы и наматываем на ус…

Теперь о причинах, почему такой транзит власти с высокой вероятностью приведёт к «полному краху из шести букв, вторая “и”».

Вот один совсем неглупый и тоже нестарый человек, некогда отиравшийся при вершинах власти, проводит интересные параллели.

«#СССР стал разваливаться сразу после того, как ушло из власти, а частично и из жизни, «поколение победителей» — от Суслова и Устинова до Андропова и Громыко. И тогда пришли засидевшиеся на вторых ролях функционеры из Системы. Опять же не только один Горбачёв, но и Рыжков, Лигачёв, Лукьянов, Ельцин, наконец. И, несмотря на то, что вроде бы они знали Систему от и до, так как выросли внутри неё и прожили в ней всю жизнь, оказались неспособны с нею справиться. Та практически сразу пошла вразнос.

А кто у нас сейчас на вторых ролях из тех, кто типа помоложе? Кто заменит Сечина, Патрушева, Шойгу, Лаврова, Миллера и прочих Ковальчуков-Чемезовых-Ротенбергов? Ну… все всё поняли. Мигель Диас-Канель на Кубе сейчас показывает нам ещё раз, на бис, для тех, кто забыл.

Как тогда в начале 1980-х, так и сейчас в начале 2020-х в нашей системе нет никаких страховочных механизмов, защищающих её от того, чтобы пойти вразнос, как только в кресла сядут пересидевшие в запасных «вторые номера», чей главный, натренированный годами скилл — быть тише воды и ниже травы при «первых номерах». То есть, умеющие кивать, лицемерить, произносить ритуальные формулы на камеру и потихоньку ныть друг другу по углам, как у нас всё не слава Богу.

У этого слоя за последний десяток лет вызрела куча идей, как именно всё улучшить и исправить, но в то же время сохранить и приумножить. Но так оно было и у горбачёвского поколения. Как с внешним — западным — миром помириться, с которым мы так неудачно вусмерть поругались (тогда — из-за Афгана, сейчас — из-за Украины). Как экономику поднять, увеличив в ней «частную инициативу» и избавив от засилья неэффективности (тогда — бюрократии, сейчас — госкорпораций). Как дать больше самостоятельности и автономии на местах, дать возможность «самим решать» (тогда — союзным республикам, сейчас — российским регионам). И, конечно, как победить коррупцию (на языке 1980-х «взяточничество»), враньё пропаганды (тогда — «гласностью», сейчас — «прозрачностью» и «свободой слова»), отрыв власти от людей (тогда — «демократизацией», сейчас, видимо, «честными выборами»)…

Ну и очень ясно, «что будет», когда они всё это начнут реализовывать на практике»

Понятно, что всё это – не только о «преемнике», но скорее о том аппаратном слое, из которого он начнёт рекрутировать управленцев ради обновления кадров среднего и вышесреднего звена (самые ответственные кресла уже распределены в рамках «пакетных договорённостей»). Примерно с такого же масштабного «обновления» начинал и Михаил Горбачев в 1985-м. Тогда за пару лет сменились почти полностью не только главы союзных республик, министерств и ведомств, но даже первые и вторые секретари обкомов и крайкомов КПСС: подобного темпа зачисток не было и в годы «Большого террора». Но это не особенная злокозненность или недальновидность последнего генсека, а естественные законы аппаратной логики. Которая проявляется на всех уровнях, хоть в государственных органах, хоть в крупных и средних компаниях. Так что перспективы ясны…

Вообще говоря, не может не поражать, с каким упорством нынешняя правящая верхушка воспроизводит худшие паттерны провальной политики брежневско-андроповского и отчасти хрущевского СССР. Вплоть до «решений 12 декабря 1979 года». А у выбранных правителем «сменщиков» – кстати, по одной из легенд, Михаила Горбачева именно выбрал Юрий Андропов, – тоже не будет иного варианта действий, кроме как косплеить Перестройку. Хотя бы потому, что к моменту собственно «смены», когда она произойдёт, наличных ресурсов у России останется намного меньше, чем даже сейчас (в 1980-х их съело падение цен на нефть, сейчас резко сократят действительно серьёзные #санкции, а затем и ускоренный энергопереход). Соответственно, снова возникнет острая необходимость платить и каяться «договариваться».

То есть, результат, в общих чертах – известен, увы…

А вот известен ли рецепт, как его избежать в сложившихся условиях?

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