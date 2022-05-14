Насилие со стороны полиции Израиля против палестинцев «потрясло» ЕС

ЕС осудил непропорциональное применение силы и неуважительные действия израильской полиции по отношению к участникам церемонии прощания с убитой палестинской журналисткой телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле в Восточном Иерусалиме.

В заявлении говорится, что «ЕС потрясен событиями, развернувшимися в пятницу во время похорон американо-палестинской журналистки Ширин Абу Акле в оккупированном Восточном Иерусалиме», передает РИА «Новости».

Как следует из видеозаписей в интернете, участники похоронной процессии хотели укрепить на гробе палестинский флаг, израильская полиция пыталась помешать им, используя резиновые дубинки. В какой-то момент гроб едва не опрокинули.

Журналистка получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Израиль заявил, что стрелять могли палестинские боевики. Однако коллега, который был с Ширин Абу Акле в момент ее гибели, рассказал, что там, где они находились, перестрелки не было.

Позднее пресс-служба армии Израиля заявила, что нет возможности однозначно определить источник стрельбы. Палестинская администрация не отвечает на предложения Израиля о совместном расследовании. Глава Международной федерации журналистов Энтони Белланджер сказал, что, по данным коллег Ширин Абу Акле, ее преднамеренно застрелили представители израильской стороны.

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