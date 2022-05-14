 

Насилие со стороны полиции Израиля против палестинцев «потрясло» ЕС

14.05.2022, 6:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ЕС осудил непропорциональное применение силы и неуважительные действия израильской полиции по отношению к участникам церемонии прощания с убитой палестинской журналисткой телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле в Восточном Иерусалиме.

В заявлении говорится, что «ЕС потрясен событиями, развернувшимися в пятницу во время похорон американо-палестинской журналистки Ширин Абу Акле в оккупированном Восточном Иерусалиме», передает РИА «Новости».

Как следует из видеозаписей в интернете, участники похоронной процессии хотели укрепить на гробе палестинский флаг, израильская полиция пыталась помешать им, используя резиновые дубинки. В какой-то момент гроб едва не опрокинули. 

Журналистка получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Израиль заявил, что стрелять могли палестинские боевики. Однако коллега, который был с Ширин Абу Акле в момент ее гибели, рассказал, что там, где они находились, перестрелки не было.

Позднее пресс-служба армии Израиля заявила, что нет возможности однозначно определить источник стрельбы. Палестинская администрация не отвечает на предложения Израиля о совместном расследовании. Глава Международной федерации журналистов Энтони Белланджер сказал, что, по данным коллег Ширин Абу Акле, ее преднамеренно застрелили представители израильской стороны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01.21 / Пелоси пригрозила отправить Трампа в отставку — но вряд ли успеет до инаугурации Байдена

12.08.21 / Названа цена самого большого телевизора Huawei

28.05.21 / Россия и Китай приглашают партнеров из других стран для создания лунной станции

04.10.21 / Компания Gpixel начнет выпуск датчиков изображения на 152 Мп

07.07.21 / Украинская делегация в ТКГ сообщила об итогах очередного заседания

08.11.21 / “Ну все, азарта смотреть это шоу больше нет”. Солистка Kazka Зарицкая покинула “Танцы со звездами”

01.12.21 / “Ударил кулаком, а затем начал душить”. Титулованная дзюдоистка Марго Пино показала лицо после того, как была избита тренером

24.09.21 / Появились сведения о состоянии спасенных на Эльбрусе альпинистов

30.10.20 / Жестокое нападение в Ницце напомнило Le Monde недавнее убийство учителя под Парижем

11.03.22 / В Meta объяснили, в какой стране разрешены призывы убивать русских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика