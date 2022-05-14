Конгрессмен заявил об участии США в «войне»

Лидер демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойер призвал не критиковать президента страны Джо Байдена «в военное время».

В ходе дебатов с республиканцем Стивеном Скэлисом, на которых обсуждались рост цен на газ и добыча нефти, Хойер заявил, что с дебатами следует «поскорее покончить». Он призвал «сфокусироваться на враге». «Я понимаю, что у нас здесь политика, но мы воюем», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин подчеркивал, что США не воюют с Россией на Украине. Остин подчеркнул: «Совершенно ясно, что это борьба Украины». По его мнению, ситуация на Украине не является скрытым конфликтом РФ и НАТО. Глава Пентагона заявил, что другие страны только помогают Киеву. В свою очередь, Москва подчеркивала, что Запад участвует в прокси-войне против РФ на Украине.

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