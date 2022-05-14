 

Байден пожаловался на неспособность к телепатии

14.05.2022, 5:25, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден прокомментировал проблему нехватки детских смесей в американских магазинах.

Белый дом подвергся критике за то, что медленно реагирует на проблему. Байден ответил критикам: «Если бы мы были лучше в сфере чтения мыслей, думаю, мы могли бы (отреагировать быстрее)». Он заверил, что власти США «двигаются насколько возможно быстро, с того момента, как проблема появилась» перед ними, передает РИА «Новости».

«Вдруг это оказалось на передовицах всех газет, это важно, чтобы я ответил», – сказал  Байден, призвав к осторожности при решении данной проблемы, поскольку речь идет о продукции первой необходимости. Он заверил, что решением проблемы займется профильная структура в Белом доме.

Напомним, США столкнулись с дефицитом молочных смесей для новорожденных. Отмечается, что недостаток смесей оценивается в 40–50%, крупные торговые сети ввели ограничения на продажу этих товаров в одни руки. Американский президент пригрозил спекулянтам, а также пообещал гражданам упростить бюрократические процедуры для наращивания предложения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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