Мнение: Письмо: “Падение с лестницы”

Вот такого вам.

from konstantin_vit

Добрый день.

Меня зовут Константин и я хотел бы познакомиться с Вами, уважаемая Эволюция и комментаторы. Выражаю надежду, что моё письмо будет также интересно всем читателям блога, хоть и абсолютно точно знаю, что мне не дано глаголом жечь сердца людей, а потому ваше негласное участие будет для меня достаточной наградой.

Сократ как-то говорил – «Заговори, чтобы я тебя увидел». Наверное, именно так я и поступлю.

«Прими собранье пестрых глав,

Полусмешных, полупечальных,

Простонародных, идеальных,

Небрежный плод моих забав.»

Это был Пушкин Александр Сергеевич, на его фоне моё произведение звучит, как падение с лестницы.

Я расскажу историю в диалоге.

Действующие лица: К – девушка моей мечты, и Я – король и Шут в одном лице.

Константин: Доброго утра тебе и каждой твоей маленькой чудесной веснушке)

К: Доброе утро ))) и тебе прекрасного дня ))

Константин: Давно проснулась?)

Константин: Чем планируется заняться сегодня?)

К: Я снова уснула..

К: Нужно домашними делами заняться , да по работе поделать кое что )

К: А ты ?

Константин: Читала сказку о связей красавице?))

Константин: Я уже домашние дела поделал, хочу прогуляться пока солнце на улице

Константин: Пойдем гулять, свежий воздух полезен для здоровья и красоты)

Константин: Ты где живёшь?

К: С удовольствием , но сегодня я не могу выбраться из работы …

К: Я живу на юге , на [] , а ты ?

Константин: Моргни два раза если тебя держат в заложниках

Константин: А я в []

К: Мне нужен спаситель

Константин: Есть один способ. Но тебе придется стать лучшей матерью на свете, на меньшее я для своих детей не согласен.

К: Если будет лучший муж – то все будет

Константин: Это какой?

К: Золотой ))

Константин: Не понятно ничего

Константин: Загадки какие-то

К: А ты хочешь конкретные качества ?

Константин: Давай поговорим о чём-то более интересном, ты вот любишь читать? Книги или может статьи какие, журналы?

К: Читать я люблю – романы (естественно )) , психологию , люблю Краснову – у неё забавные про мужчин истории 😂 Очень нравятся статьи и разные видео про космос ))

К: А ты что любишь ?

Константин: Я тоже люблю космос

Константин: Ты потому мне и понравилась, у тебя звёзды на лице

Константин: Хотел бы я их увидеть по-настоящему

К: Чем скорее тем лучше )

Константин: Можем погулять завтра, но если ещё скорее, то встретимся во сне

[00:26] К: Ты завтра во сколько можешь ?

[09:22] Константин: Доброе утро)

[09:39] К: Доброе утро) хорошего дня

[09:44] Константин: Сегодня утром, я читал про веснушки. Там написано, что они бывают только у людей со светлыми волосами и глазами. А ещё они передаются по наследству. Так вот, если у тебя есть одно созвездие, то вместе мы можем создать целую галактику!

[09:47] Константин: Я думаю, эта твоя суперспособность круче чем у любого супергероя

[14:53] К: Ты правда думаешь , что это суперспособность ?)

[15:09] Константин: Сейчас, когда наша встреча на сегодня отменилась, я конечно думаю что наговорил лишнего

К: Ты передумал ?

К: Я просто тебя вчера спросила во сколько ты сегодня можешь , а ты ничего не ответил на это …

Константин: Да поздно уже чего-то планировать

Константин: Как время написанное тут, помогло бы тебе вспомнить обо мне?

К: А никто не забывал

Константин: Хочешь сказать нарочно меня игнорила?

К: Слушай , прости , правда , если тебе показалось , что я тебя игнорирую . Я это делала не специально . Вчера была занята.. я правда хотела встретиться с тобой как можно раньше

Константин: Хотела встретиться, но игнорировала? Это совет женского психолога или ты меня просто тролишь?

К: Да не игнорировала я )) я же спросила тебя , а ты не ответил

[16:03] Константин: Эти оправдания мне вообще не интересны. Напиши прямо чего ты хочешь

[17:06] Константин: Кать, ты понравилась мне, и я бы рад познакомиться с тобой, но вижу, что у тебя нет встречного желания. А значит, будет правильным, оставить тебя, хоть мне этого и не хотелось бы.

К: Слушай , мне не понравился твой наезд в мою сторону , потому что он не обоснованный . Я уже говорила сегодня тебе и не раз, что я хочу с тобой встретиться и извинилась за то , чего не было (конкретно про то , что я тебя игнорировала) . Тем более ты уж понимаешь , что это виртуальное общение с незнакомцем.. я не знаю твоей интонации , посыла , а ты в ответ не знаешь моих и происходит в итоге неразбериха . Просто скажу ещё раз : я хочу продолжать общение , но в позитивном ключе

К: А дальше ты думай сам .. хочется тебе ещё или нет

«И здесь героя моего,

В минуту, злую для него,

Читатель, мы теперь оставим,

Надолго… навсегда…». (с)

Я снова цитирую мэтра и благодарю всех, кто прочёл моё письмо. Мне было приятно, надеюсь и Вам тоже.