Мнение: Письмо: “Падение с лестницы”
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Вот такого вам.
from konstantin_vit
Добрый день.
Меня зовут Константин и я хотел бы познакомиться с Вами, уважаемая Эволюция и комментаторы. Выражаю надежду, что моё письмо будет также интересно всем читателям блога, хоть и абсолютно точно знаю, что мне не дано глаголом жечь сердца людей, а потому ваше негласное участие будет для меня достаточной наградой.
Сократ как-то говорил – «Заговори, чтобы я тебя увидел». Наверное, именно так я и поступлю.
«Прими собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав.»
Это был Пушкин Александр Сергеевич, на его фоне моё произведение звучит, как падение с лестницы.
Я расскажу историю в диалоге.
Действующие лица: К – девушка моей мечты, и Я – король и Шут в одном лице.
Константин: Доброго утра тебе и каждой твоей маленькой чудесной веснушке)
К: Доброе утро ))) и тебе прекрасного дня ))
Константин: Давно проснулась?)
Константин: Чем планируется заняться сегодня?)
К: Я снова уснула..
К: Нужно домашними делами заняться , да по работе поделать кое что )
К: А ты ?
Константин: Читала сказку о связей красавице?))
Константин: Я уже домашние дела поделал, хочу прогуляться пока солнце на улице
Константин: Пойдем гулять, свежий воздух полезен для здоровья и красоты)
Константин: Ты где живёшь?
К: С удовольствием , но сегодня я не могу выбраться из работы …
К: Я живу на юге , на [] , а ты ?
Константин: Моргни два раза если тебя держат в заложниках
Константин: А я в []
К: Мне нужен спаситель
Константин: Есть один способ. Но тебе придется стать лучшей матерью на свете, на меньшее я для своих детей не согласен.
К: Если будет лучший муж – то все будет
Константин: Это какой?
К: Золотой ))
Константин: Не понятно ничего
Константин: Загадки какие-то
К: А ты хочешь конкретные качества ?
Константин: Давай поговорим о чём-то более интересном, ты вот любишь читать? Книги или может статьи какие, журналы?
К: Читать я люблю – романы (естественно )) , психологию , люблю Краснову – у неё забавные про мужчин истории 😂 Очень нравятся статьи и разные видео про космос ))
К: А ты что любишь ?
Константин: Я тоже люблю космос
Константин: Ты потому мне и понравилась, у тебя звёзды на лице
Константин: Хотел бы я их увидеть по-настоящему
К: Чем скорее тем лучше )
Константин: Можем погулять завтра, но если ещё скорее, то встретимся во сне
[00:26] К: Ты завтра во сколько можешь ?
[09:22] Константин: Доброе утро)
[09:39] К: Доброе утро) хорошего дня
[09:44] Константин: Сегодня утром, я читал про веснушки. Там написано, что они бывают только у людей со светлыми волосами и глазами. А ещё они передаются по наследству. Так вот, если у тебя есть одно созвездие, то вместе мы можем создать целую галактику!
[09:47] Константин: Я думаю, эта твоя суперспособность круче чем у любого супергероя
[14:53] К: Ты правда думаешь , что это суперспособность ?)
[15:09] Константин: Сейчас, когда наша встреча на сегодня отменилась, я конечно думаю что наговорил лишнего
К: Ты передумал ?
К: Я просто тебя вчера спросила во сколько ты сегодня можешь , а ты ничего не ответил на это …
Константин: Да поздно уже чего-то планировать
Константин: Как время написанное тут, помогло бы тебе вспомнить обо мне?
К: А никто не забывал
Константин: Хочешь сказать нарочно меня игнорила?
К: Слушай , прости , правда , если тебе показалось , что я тебя игнорирую . Я это делала не специально . Вчера была занята.. я правда хотела встретиться с тобой как можно раньше
Константин: Хотела встретиться, но игнорировала? Это совет женского психолога или ты меня просто тролишь?
К: Да не игнорировала я )) я же спросила тебя , а ты не ответил
[16:03] Константин: Эти оправдания мне вообще не интересны. Напиши прямо чего ты хочешь
[17:06] Константин: Кать, ты понравилась мне, и я бы рад познакомиться с тобой, но вижу, что у тебя нет встречного желания. А значит, будет правильным, оставить тебя, хоть мне этого и не хотелось бы.
К: Слушай , мне не понравился твой наезд в мою сторону , потому что он не обоснованный . Я уже говорила сегодня тебе и не раз, что я хочу с тобой встретиться и извинилась за то , чего не было (конкретно про то , что я тебя игнорировала) . Тем более ты уж понимаешь , что это виртуальное общение с незнакомцем.. я не знаю твоей интонации , посыла , а ты в ответ не знаешь моих и происходит в итоге неразбериха . Просто скажу ещё раз : я хочу продолжать общение , но в позитивном ключе
К: А дальше ты думай сам .. хочется тебе ещё или нет
«И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго… навсегда…». (с)
Я снова цитирую мэтра и благодарю всех, кто прочёл моё письмо. Мне было приятно, надеюсь и Вам тоже.
Источник: Эволюция
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