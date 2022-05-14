Мнение: Резников

Министр обороны Украины Резников заявил, что власти Украины рассчитывают вооружить и обеспечить всем необходимым для участия в боевых действиях 1 млн человек.

Если принять слова Резникова за основу, можно однозначно утверждать, что теперь Киев ставит перед собой задачу не просто вернуть положение дел по состоянию на 24 февраля 2022 года. (Стоит, конечно, оговориться, что «Киев ставит перед собой задачу» нужно понимать с определенным допуском – эти задачи ставятся как минимум коллективно при участии не только киевского руководства).

По всей видимости, миллион солдат и офицеров – это тот ресурс, с помощью которого Киев рассчитывает не просто нанести военное поражение собранной для проведения «спец-операции» 200-250-тысячной группировке российских сил, но и добиться более серьезного результата, включая возвращение Донбасса и Крыма. Включая и риски, которые возникают при реализации такой задачи – риски применения ядерного оружия в том числе.

Похоже, что никакой короткой «не-войны» точно не предвидится. Блицкриг уже провалился, так как максимальный срок, в течение которого конфликт можно называть «молниеносным» – 3 месяца – уже практически пройден. Следущий критический рубеж, позволяющий говорить о просто «военном конфликте» – это приблизительно 8-9 месяцев. В случае, если Кремль не рискнет на ответ в случае попыток вернуть Донбасс и Крым, возможно, что в 8-9 месяцев всё и уложится. Но если рискнет – то следующим рубежом станет полноценный и продолжительный вооруженный конфликт (он же война) длиной примерно в 2-2,5 года. С соответствующим количеством разрушения и жертв, выходящим за миллионные параметры.

Остается только надеяться, что либо ишак, либо падишах… В противном случае мало не покажется никому.

Запад вполне устраивает срок до конца этого года, а вот далее – тут уже тоже начинаются разные варианты и сценарии, но пока об этом точно рано говорить. Слишком много неизвестных.

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