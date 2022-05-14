HS – пример России показал, что экономическая гегемония Запада является «бумажным тигром»

В ответ на западные санкции Москва не продемонстрировала полную беспомощность и пассивность и приняла мощные контрмеры, считает независимый экономист Гао Дэшэн. Как он пишет в статье для Huanqiu Shibao, РФ смело бросает вызов существующему глобальному экономическому порядку и её пример показывает, что необходимо лишь преодолеть преклонение и страх перед западной гегемонией, осмелиться выступить против несправедливой травли, иметь мужество сопротивляться и бороться, и тогда гегемония США и Запада окажется не чем иным, как «бумажным тигром».



AP

После обострения российско-украинского кризиса Соединённые Штаты и Европа ввели беспрецедентные экономические и финансовые санкции против России, разорвали её финансовые связи с внешним миром и незаконно заморозили её зарубежные активы. Некоторые посчитали, что РФ не сможет им противостоять и её экономика потерпит крах, однако, как пишет независимый экономист Гао Дэшэн, Москва не продемонстрировала полную беспомощность и пассивность и приняла мощные контрмеры.

Как продолжает эксперт в статье для Huanqiu Shibao, РФ ввела использование рублей для погашения внешних долгов. Все страны, участвующие в санкциях, стали объектами погашения госдолгов в рублях, и оплата происходит по официальному российскому валютному курсу. Этот шаг быстро стабилизировал обменный курс рубля, который в настоящий момент вернулся к досанкционному уровню. Во-вторых, поставки природного газа в страны, участвующие в санкциях, также теперь должны оплачиваться в рублях, что оказало определённое сдерживающее воздействие на США и Европу: нефтегазовый сектор ЕС в основном зависит от российского экспорта. В-третьих, РФ составила список недружественных стран и регионов, которым отказалась выплачивать патентные сборы и экспортировать пшеницу и удобрения. В-четвёртых, было объявлено о национализации американских и европейских компаний, которые захотели уйти из России, и проведены такие меры, как «конфискация счетов и активов, введение внешнего управления и национализация имущества» для занесённых в чёсрный список западных компаний. В-пятых, были заблокированы пути для утечки иностранного капитала. С объявлением и поэтапной реализацией этих мер РФ изменила свою пассивную позицию.

По мнению эксперта, эти целенаправленные контрмеры показывают, что Кремль был полностью готов к санкциям США и Европы, у него был системный план реагирования и набор ответных мер. С 2014 года на Россию больше ста раз накладывали санкции, но она продолжает противостоять ограничениям. Кремль также предвидел возможное отключение от SWIFT. С этой целью Москва приняла ряд превентивных мер, направленных на дедолларизацию. Она сократила долю американских казначейских облигаций в своих международных резервах и увеличила свой золотой запас, приложила все усилия для продвижения использования местной валюты обеих сторон для расчётов по внешним торговым сделкам и создала свою систему международных торговых платежей, призванную стать альтернативой SWIFT после отключения от неё.

Гао Дэшэн отмечает, что хотя РФ не является экономической державой, она входит в число 14 крупнейших стран мира и её экономическую мощь нельзя недооценивать. РФ богата стратегическими ресурсами, такими как нефть, природный газ и редкие полезные ископаемые, и может обеспечить себя энергией, ресурсами и продуктами питания, что оказывает ключевое влияние на глобальную производственную цепочку и цепочку поставок многих ключевых отраслей, таких как военная промышленность, аэрокосмическая отрасль и микрочипы. Это и является причиной, почему РФ смело бросает вызов существующему глобальному экономическому порядку, в котором доминируют США и Запад.

«Контрсанкции РФ защищают финансовую независимость и экономическую безопасность страны. Это доказывает, что кажущаяся мощной санкционная гегемония США и Запада — не что иное, как миф. Крайние санкции, введённые США и Западом в отношении России, также показывают, что необходимо лишь преодолеть преклонение и страх перед западной гегемонией, осмелиться выступить против высокомерной и несправедливой травли, иметь мужество сопротивляться и бороться, и тогда гегемония США и Запада окажется не чем иным, как «бумажным тигром», — заключает автор материала.