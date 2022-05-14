 

Маск указал на ошибку Байдена

14.05.2022, 2:38, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден ошибается, думая, что его избрали для «преобразования» США, сообщил американский миллиардер Илон Маск.

По словам Маска, «ошибка Байдена в том, что он думает, что его избрали, чтобы преобразовать страну». Как сообщил миллиардер, «на самом деле» за Байдена голосовали, поскольку «все просто хотели меньше драмы», пишет «Российская газета».

На прошедшей неделе глава SpaceX высмеял Байдена за то, что тот «не похвалил историческую, полностью гражданскую миссию его аэрокосмической компании на орбиту».

Напомним, Маск назвал «ошибкой» блокировку аккаунта Дональда Трампа в Twitter и сообщил о готовности вернуть доступ к соцсети экс-президенту США. Трамп сообщил, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент планирует использовать собственную соцсеть Truth.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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