 

Премьер Новой Зеландии заразилась COVID-19

14.05.2022, 2:38, Новости дня
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Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что результат ее теста на коронавирус оказался положительным.

«Несмотря на все усилия, я, к сожалению, присоединилась к остальным членам своей семьи и сдала положительный тест на COVID-19», – сообщила Ардерн. Как отметила руководитель кабмина Новой Зеландии, она ушла на самоизоляцию еще в воскресенье, поскольку COVID-19 выявили у ее жениха, передает РИА «Новости».

В апреле коронавирусом заразилась директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. В мае Госдеп сообщил, что результат теста госсекретаря США Энтони Блинкена на коронавирус оказался положительным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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