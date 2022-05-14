Премьер Новой Зеландии заразилась COVID-19

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что результат ее теста на коронавирус оказался положительным.

«Несмотря на все усилия, я, к сожалению, присоединилась к остальным членам своей семьи и сдала положительный тест на COVID-19», – сообщила Ардерн. Как отметила руководитель кабмина Новой Зеландии, она ушла на самоизоляцию еще в воскресенье, поскольку COVID-19 выявили у ее жениха, передает РИА «Новости».

В апреле коронавирусом заразилась директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. В мае Госдеп сообщил, что результат теста госсекретаря США Энтони Блинкена на коронавирус оказался положительным.

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