Премьер Новой Зеландии заразилась COVID-19
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Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что результат ее теста на коронавирус оказался положительным.
«Несмотря на все усилия, я, к сожалению, присоединилась к остальным членам своей семьи и сдала положительный тест на COVID-19», – сообщила Ардерн. Как отметила руководитель кабмина Новой Зеландии, она ушла на самоизоляцию еще в воскресенье, поскольку COVID-19 выявили у ее жениха, передает РИА «Новости».
В апреле коронавирусом заразилась директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. В мае Госдеп сообщил, что результат теста госсекретаря США Энтони Блинкена на коронавирус оказался положительным.
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