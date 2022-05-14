 

Спикер парламента Молдавии пригрозил наказанием депутатам за георгиевскую ленту

14.05.2022, 2:37, Новости дня
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Депутаты парламента Молдавии, которые в День Победы носили георгиевскую ленту, будут привлечены к ответственности, сообщил спикер парламента Игорь Гросу.

Гросу заявил, что они «нарушили закон». «Мы будем просить правоохранительные органы, чтобы депутаты были привлечены к ответственности», – сказал Гросу. Свою позицию он объяснил тем, что депутаты «должны подавать пример», передает РИА «Новости» со ссылкой на Moldova 1.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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