Спикер парламента Молдавии пригрозил наказанием депутатам за георгиевскую ленту

Депутаты парламента Молдавии, которые в День Победы носили георгиевскую ленту, будут привлечены к ответственности, сообщил спикер парламента Игорь Гросу.

Гросу заявил, что они «нарушили закон». «Мы будем просить правоохранительные органы, чтобы депутаты были привлечены к ответственности», – сказал Гросу. Свою позицию он объяснил тем, что депутаты «должны подавать пример», передает РИА «Новости» со ссылкой на Moldova 1.

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