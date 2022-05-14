Спикер парламента Молдавии пригрозил наказанием депутатам за георгиевскую ленту
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Депутаты парламента Молдавии, которые в День Победы носили георгиевскую ленту, будут привлечены к ответственности, сообщил спикер парламента Игорь Гросу.
Гросу заявил, что они «нарушили закон». «Мы будем просить правоохранительные органы, чтобы депутаты были привлечены к ответственности», – сказал Гросу. Свою позицию он объяснил тем, что депутаты «должны подавать пример», передает РИА «Новости» со ссылкой на Moldova 1.
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