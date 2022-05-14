Украина отобрала заправки у Glusco за «связь с Россией»

Правительство Украины приняло документ, согласно которому 172 заправки компании Glusco передаются в управление госкомпании «Нафтогаз», сообщил глава кабмина Денис Шмыгаль.

Шмыгаль сообщил, что есть «решение суда, которое предусматривает передачу соответствующего имущества государству». По его словам, «позиция здесь четкая: активы РФ и связанных с ней компаний на Украине должны перейти государству» – передает ТАСС.

Генпрокуратура Украины сообщила об аресте судом свыше 234 объектов недвижимости Glusco: автозаправочные комплексы, нефтебазы, склады и земельные участки на территории Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Харьковской, Херсонской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Львовской и Волынской областей.

Также сообщается, что недвижимость и корпоративные права 34 юридических лиц группы Glusco переданы в управление Агентства по розыску и менеджмента активов. По версии украинской стороны, конечными бенефициарами компаний являются российские резиденты.

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