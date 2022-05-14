 

Джинсовое платье, спортивный стиль и цвет индиго: тренды весны, которые выгодно смотрятся и на округлых формах

14.05.2022, 0:13, Разное
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Сегодня мода благосклонна не только к худощавым девушкам, и это особенно заметно по трендам весны-лета 2022 года. Вот несколько трендовых нарядов, которые будут очень эффектно смотреться на пышных формах.

Цвет индиго

В этом году наряду с фиолетовым цветом в моде индиго. Этот синий цвет может показаться слишком смелым выбором, но стоит его примерить, как захочется надевать снова и снова. Платье цвета индиго — просто идеальный выбор для вечерней прогулки, в нем невозможно остаться незамеченной.

Мятно-зеленый

Как и синий, в этом году в моде мятно-зеленый цвет, но тенденции 2022 года касаются не только цветов, но и принтов. Рисунки в стиле 70-х очень модны весной и летом этого года, а если платье хорошо скроено, оно будет делать фигуру более стройной. Например, одежда, отрезная по линии груди, будет стройнить. Такой фасон также придает женственности.

Джинсовое платье

Джинсовое платье сегодня снова в моде. Джинсовая ткань настолько самобытна сама по себе, что не следует слишком усложнять повседневный вариант. Лучше всего выбрать простой крой. К нему очень хорошо подходят кроссовки и удобные мокасины. Если хочется украсить одежду, можно сделать это с помощью эффектного ожерелья.

Удлиненная куртка

Для полных девушек отличным решением является многослойная одежда. Фигура будет выглядеть оптически более вытянутой, если надеть сверху легкую куртку-рубашку, кардиган или удлиненный жакет. Хорошая новость заключается в том, что в этом году удлиненный блейзер снова в моде, при этом он может быть практически любого цвета.

Спортивная элегантность

Хотя в этом году главная роль отводится ярким вещам, не стоит отказываться от пастельных оттенков. Это заблуждение, что полные должны носить только темные брюки. Цвет – это не главное, большое значение имеет фасон. Узкие брюки все больше уходят на задний план, а в моду входят фасоны, которые особенно выигрышно смотрятся на округлых формах.



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