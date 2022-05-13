 

Германия потребовала от РФ не «навязывать» Украине условия мира

13.05.2022, 23:50, Новости дня
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Берлин не примет «никакого навязанного мира» Украине со стороны России, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщил Шольц, РФ не понимает, что нельзя добиться мира, если от Украины силой отторгнут территорию. По словам канцлера, лишь переговоры, «договоренность» и «согласие» могут привести Москву и Киев к миру. Он заявил, что «мирное соглашение» не должно быть «принудительным миром». Кроме того, Шольц обещал продолжить поставки вооружений на Украину.

Шольц выступил на предвыборном митинге Социал-демократической партии Германии в Северном Рейне – Вестфалии, где в воскресенье пройдут региональные выборы, передает РИА «Новости».

Напомним, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре подробно изложил канцлеру Германии логику и основные задачи российской спецоперации на Украине, а также рассказал о мерах по обеспечению безопасности мирных жителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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